Osiptel una entidad que defiende a las empresas y no a los usuarios

185 Vistas

¡Clickear Stars! (Votos: 0 Promedio: 0 )

Anívar Rodríguez Rodríguez: No sabe nada, ni hace nada por los usuarios

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), es la peor entidad pública del Estado que en vez de defender a los usuarios que presentan una queja o reclamo las recibe pero nunca las procesa ni muchos informa sobre los resultados.

Los empleados de esta entidad burocrática estatal, a la cual todos los peruanos pagamos con nuestros impuestos sus sueldos, que por lo demás tiene una planilla dorada y ociosa, simplemente te pasean y te mecen. Primero simulan que reciben tu reclamo, luego nunca te notifican en el correo electrónico que brindas, cuando llamas una operadora para saber tu caso, ella te dice que lo que has presentado no es un reclamo, sino un reporte y que ya se le extendió el mismo a la empresa Movistar, la cual me dejó sin internet fijo durante 4 días, pero seguramente ya le solucionó.

Luego indican que como ya pasaron 3 días y usted no calificó el nivel de satisfacción su caso ha sido cerrado. El servicio es pésimo, primero porque no te informan de qué se trata, de reclamo o de un «REPORTE», segundo no te notifican de tu reclamo, tercero, le pasan su reclamo a Movistar el cual te envía un PDF que no se puede abrir, y en un mensaje en el cual dicen tu caso ha sido resuelto.

«Señorita uno se siente indefenso porque ustedes están a favor de la empresa y no del usuario que es maltratado, es decir, una burocracia que no hace nada y está uno impotente ante los abusos, no entiendo qué hacen ustedes allí y que nivel de solución le dan al usuario y de sus problemas», le dije.

Abusa y no le pasa nada, estamos indefensos.

«Entendemos su molestia, pero quizás no le explicaron bien», responde la señora. «Pero le puedo hacer otro reporte», dice. Le interrogo que para qué voy a presentar otro reporte si lo que quiero es que sancionen a la empresa por dejarme sin internet 4 días», pero ella dice: «Es que la empresa tiene que responder», termina.

Un paseo, mecida e indefensión increíbles. Este periodista y abogado no tiene otra salida que presentar su demanda ante Indecopi, porque esta empresa estatal OSIPTEL y su presidente Anívar Rodríguez Rodríguez como presidente ejecutivo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), no sirven para nada. Señores de la PCM auxilien a los usuarios, por favor, nombren a gente eficiente y boten a los ociosos, mecedores y comechados. Telefónica tiene un buen aliado, sin duda.