Notifican a empresa Shalom por arrojo de residuos en la vía pública

Así mismo, se le notificó al administrador de Shalom a evitar el arroja residuos sólidos en la vía pública desde sus vehículos. Este tipo de infracciones se sanciona de acuerdo a la Ordenanza Municipal N° 018-2014 MPS. Asimismo, se exhorta a todas las empresas a no arrojar residuos sólidos en lugares no permitidos.

El hecho ocurrió este jueves 25 de enero; tras la difusión de un vídeo en redes sociales en el que observa a un vehículo de la empresa de transporte de carga y de acuerdo a la narración del testigo, de dicha unidad se habían descargado residuos en un lugar no autorizado; por lo que se ha iniciado el proceso correspondiente.

By