Niños de Sullana sin aulas: Obra abandonada, ahora es criadero de murciélagos y ratas

Buscamos dialogar con el alcalde Marlem Mogollón, para conocer cuál ha sido la intervención de la municipalidad en esta nueva gestión, pero no respondió nuestras llamadas ni mensajes.

Cabe indicar que los estudiantes asistieron el 11 de abril, para la apertura del año escolar, sin embargo, la falta de mobiliario, el calor insoportable en pequeñas aulas de triplay en mal estado(rotos, sucios, deteriorados), no prestaron las garantías para que permanezcan en el lugar. Razón por la que los padres de familia exigen se dé a conocer qué se ha hecho con el dinero de mantenimiento que el estado asigna a las escuelas.

“No concibo la idea que en una zona urbana existan instituciones educativas en total abandono que no garantizan las condiciones a nuestros estudiantes, nos hemos reunido con los padres de familia, estamos iniciando un proceso de investigación contra la directora que ha tenido 8 años en esa institución educativa, lógicamente ella tendrá su derecho a réplica. Es increíble como esta IE se ha convertido en un criadero de murciélagos y ratas, los padres se han organizado para cercar, poner sombra al terreno que tienen, están arreglando carpetas, para que los estudiantes puedan acceder a sus clases el 1 de abril. Definitivamente es una obra que está en total abandono, hemos pedido información. Hasta en dos oportunidades e solicitado una audiencia con el alcalde, porque me refieren que desde los estudios preliminares se ha tenido problemas por eso fue abandonada la obra”, refirió la funcionaria.

Por su parte de Dra. Deza Sánchez, señaló que ha buscado hablar con el actual alcalde de la municipalidad de Sullana, Marlem Mogollón Meca, sin resultados, ha tomado nota de la situación de la institución educativa in situ, y está solicitando toda la información, pues es lamentable que teniendo esta escuela una directora por mas de 8 años, no haya advertido esta situación a las autoridades competentes.

Hace unos días, invitaron a la Dra. Angelica Deza Sánchez, directora de Ugel Sullana para manifestar su malestar y exigir la salida de la directora de esta IE que con más de 8 años como directora y nunca hizo nada respecto al abandono de esta obra y mejorar las condiciones para que los estudiantes reciban sus clases pues no hay carpetas, la infraestructura de madera que usan actualmente está deteriorada y nadie sabe qué ha sucedido con él dinero que la escuela ha recibido para el mantenimiento de la misma.

De acuerdo a la información de nuestros archivos, la memoria descriptiva del proyecto que fue leída por el entonces Sub gerente de infraestructura de la municipalidad provincial de Sullana Ing. Wilmer Farfán, el proyecto contemplaba:

Esta obra solo registró un avance físico del 27%; en diciembre de 2021, y desde entonces, está paralizada, en completo abandono, bajo la mirada cómplice de una directora que ha estado 8 años en el cargo y que hoy la población exige se le destituya. Además, no ha dado cuenta del presupuesto mantenimiento que el Estado asigna a las escuelas. Mientras los estudiantes no cuentan con mobiliario, y tendrán que recibir sus clases en medio del calor insoportable, en pequeñas aulas de triplay en mal estado(rotos, sucios, deteriorados).

