Minedu premiará a ganadores nacionales del Concurso Nacional “El Perú Lee”

Previamente, como parte de la etapa nacional del concurso, se definió los ganadores de las categorías A y B de forma virtual; y C, D y E de forma presencial. Los estudiantes de estas últimas categorías llegaron a Lima para competir en un evento en vivo, mediante una serie de desafíos que, sumados a la presentación de sus productos, les permitió lograr un puntaje que definió a los ganadores de esta etapa.

By