Multan a personas por arrojar basura en calles y avenidas de Sullana en Piura

Asimismo, la tarde anterior, personal de la Municipalidad de Sullana intervino a Dino Erwin Montero Lejabo tras ser descubierto in fraganti arrojando basura desde una mototaxi hacia el canal vía, a inmediaciones del puente Santa Cruz. Ante ello, se procedió a imponer una multa del 10% de 1 UIT; y el internamiento del vehículo menor en el depósito municipal; de acuerdo a la ordenanza municipal 018-2014-MPS. De esta manera, se espera que la población asuma una cultura de cuidado y protección del medio ambiente y del ornato de la ciudad.

Sullana, 4 de enero de 2024.- Mano dura contra los inescrupulosos que ensucian la ciudad, arrojando basura. La Municipalidad Provincial de Sullana, en la región Piura; a través del área de Fiscalización y Control Municipal realiza los operativos contra las personas irresponsables que arrojan basura en calles y avenidas; logrando este jueves intervenir a cinco personas en circunstancias que descargaban residuos en zonas no autorizadas; por lo que se procedió a aplicarles las multas correspondientes e incautar sus vehículos usados para tal fin.

By