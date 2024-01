Familiares de policías denuncian la falta de cumplimiento del depósito de la asignación judicial por Pensión Alimenticia

20)Marjhory Edith Vásquez Romero, identificada con DNI Nº 71041754, expresa que a ella le abonaron el mes de diciembre, pero se vienen retrasando con un aproximado de una semana con los pagos en lo cual anteriormente no tenía este tipo de problema, es de Chimbote

11)Maryely Alejandra C. Ricaute (Lima), identificada con Pasaporte Nº 150427760, le adeudan el mes de diciembre.

8) Rosy Margarita Ventura Santisteban, con DNI Nº 47860250, a ella si le depositaron diciembre, pero expresa que se viene retrasando con los pagos y que anteriormente no ha sucedido esto.

En representación de las madres con asignación judicial de la Policía Nacional del Perú, me presento y expongo lo siguiente:

Ante la impotencia de no encontrar una respuesta en las áreas de la PNP, las denunciantes han recurrido al despacho congresal del vocero de Fuerza Popular Sr. Eduardo Castillo Rivas, al cual le han hecho llegar un documento; dando a conocer este inusual hecho que atenta contra los derechos de los pensionistas, entre ellos niños, mujeres y adultos mayores. Documento que contiene los casos particulares de algunos pensionistas.

Lima, 4 de enero de 2024.- Un grupo de beneficiarias de la asignación judicial por “Pensión Alimenticia” de la Policía Nacional del Perú, denuncian que desde hace meses no se hace efectivo el abono a sus cuentas, pese a que este dinero ya fue descontado de la planilla de los efectivos policiales en ejercicio. La denuncia publica fue dada a conocer por un grupo de pensionistas de la Policía, que en algunos casos tienen entre 8 y tres meses que no les depositan este dinero. Sumado a ello, denuncian también el comportamiento de un funcionario de la PNP, quien las habría maltratado verbalmente, por reclamar este derecho.

