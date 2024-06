Cadena perpetua para nueve miembros de la organización criminal “Los Boca Seca”

Lo del Frontón no fue masacre, sino un combate: hoy negocio de ONGs

Se les atribuye haber participado en 35 hechos delictivos en delitos como organización criminal, robo agravado, marcaje, reglaje extorsión, hurto agravado entre otros, teniendo como agraviados a empresarios, entidades financieras, farmacias, constructoras, comerciantes, personas naturales a los que les robaban sus mototaxis o motos lineales para luego extorsionarlos, pero no devolvían sus vehículos, los descuartizaban en autopartes y vendidos en el mercado negro de Sullana.

El tribunal impuso también 35 años de cárcel a Marcos Antonio Sandoval Zapata; 24 años a Henry Reyes Falla y a 18 años a Edwin Jonhatan Ramos Chamba y Cesar Augusto Sánchez Navarro. Mientras Gerson Kevin Zapata Carrillo y Guillermo Alonso Cobeñas Cherres con Omar Guarnizo Culquicóndor (ambos no habidos) recibieron 12 años.

Como integrantes de la organización criminal “Los Boca Seca” y otros delitos como robo agravado, receptación y hurto agravado, tenencia ilegal de armas, en diferentes hechos por ser concurso real de delitos fueron sentenciados a la máxima pena también: Edinson Aguilar Fernández, José Alberto Aguirre Calle (no habido), Jeancarlos Manuel Ibáñez Vélez, Marco Arturo Ojeda Saavedra, Jim Armando Rosales Pintado, Jorge Luis Satán Ramos, Jhon Gener Silupu Ruiz y Darwin Jonathan Zapata Carrillo.

