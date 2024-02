Autoridades piuranas trabajan en la conservación de la biodiversidad en la región

Up Next

El Humedal de Santa Julia está ubicado en el sector oeste de Piura, alberga 90 especies de aves pertenecientes a 35 familias. Se destaca la presencia de 16 especies en su período no reproductivo en Perú, siete endémicas tumbesinas y la identificación de tres especies en peligro y dos casi amenazadas, según las clasificaciones de fauna silvestre.

By