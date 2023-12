Artesanos de Sullana buscan trascender con sus productos

Up Next

Los productos o artículos que elaboran los artesanos son diversos, cuyas características se relacionan a las riquezas naturales que forman parte del valle del Chira, entre las que destacan la historia de las mujeres Capullanas, el Chilalo(ave), el cocotero, el banano orgánico, el carrizo, las chaquiras, etc. Con este material como producto terminado tenemos los porta lapiceros y monederos elaborados con cáscara de coco. Los souvenir elaborados con tallo de banano procesado y tela de coco, llaveros elaborados con fibra vegetal de banano procesado. Así también podemos encontrar adornos elaborado con chante blanco que se obtiene del banano Manito, sombreros, carteras, ceniceros, etc.

En la provincia de Sullana- Piura, Dorali Doda Atoche Flores, es una de las incansables artesanas, Presidente de Asociación Manos Creativas de Sullana, que ha dedicado su vida, no solo a la elaboración de la artesanía, sino también a la enseñanza, y nos dice que hoy en día; existen varias asociaciones de artesanos que con mucho esfuerzo han hecho de la artesanía su propio emprendimiento. «Lo que buscamos es que se nos vea como productores y no solo como comercializadores».

Sullana, 7 de diciembre de 2023.- La artesanía en la región Piura aún no ha logrado el nivel de desarrollo que le corresponde. Sullana, como otras provincias y regiones tiene su particularidad, y es que nuestros artesanos han desarrollado técnicas ancestrales que han ido mejorando con el tiempo ofreciendo una serie de productos y diseños que conservan la identidad cultural, y el legado histórico de nuestros antepasados.

