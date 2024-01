By

La funcionaría presentó certificados laborales que carecen de veracidad

Se identificó presunta responsabilidad penal y administrativa funcional en el burgomaestre y la exfuncionaria

Tumbes, 7 de enero de 2024.- . – La Contraloría General reveló irregularidades en la designación realizada por el alcalde de la Contraloría: Alcalde de Zarumilla designó a gerenta que no cumplía con requisitos para el cargo

Municipalidad de Zarumilla para el cargo de Gerente de Administración, que formalizó con resolución del 03 de enero del 2023, sin antes enviar el currículum vitae (CV) a la oficina de Recursos Humanos para la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos como manda el reglamento de la Ley N.º 31419, que regula la designación y remoción de funcionarios de confianza.

De acuerdo al informe de Control Específico N.º 28969-2023-CG/GRTB-SCE, la citada funcionaría no cumplió con acreditar la experiencia específica de un año en puestos o cargos de dirección en el sector público o privado, pues esta solo llegaba a los 321 días.

Al respecto, en un informe de Visita de Control N.°023-2023-OCI/0476-SVC, el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad de Zarumilla advirtió que no se logró validar su certificado de encargada de un medio de comunicación por no recibir respuesta de la empresa al respecto. Así como tampoco el de administradora del Plan de Incentivos de la Municipalidad de Pampas de Hospital, donde el alcalde respondió que no había registro de vínculo laboral previo.

En tal sentido, la comisión de control efectuó nuevas verificaciones de las constancias en las entidades y evidenció que, respecto al certificado como administradora del Plan de Incentivos en la comuna de Pampas, del 2015 al 2017, el municipio informó que no existe documentación que sustente el vínculo laboral o contractual con la funcionaria.

Aunado a ello, la comisión visitó las instalaciones de la subgerencia de Abastecimiento, Recursos Humanos y Desarrollo Económico, Archivo Central y de Secretaría General de dicha municipalidad distrital, donde no se halló la existencia de sustento documentario que confirme o acredite la relación contractual con la funcionaria.

Adicionalmente, se consultó a exservidores municipales que desempeñaron cargos como Coordinador (y que fuese gerente municipal en ese periodo) y responsables del Programa de Incentivos de los años 2015 a 2017, quienes manifestaron que no mantuvieron coordinaciones ni reuniones con la citada funcionaria, incluso los responsables afirmaron no conocerla, por lo que se concluye que dicho certificado carece de veracidad.

Sobre su constancia laboral en el cargo de Asistente Administrativo en el área de Contabilidad de la empresa municipal inmobiliaria EMISAC, durante el año 2014, los auditores visitaron tales oficinas y comprobaron que no existe ningún documento que avale la relación laboral, incluso lo confirmaron al revisar el portal de SUNAT. Además, el excontador de la empresa indicó que no había prestado servicios en su área.

La Gerenta de Administración presentó su renuncia el 30 de octubre del 2023, la cual fue aceptada por la entidad el mismo día, con resolución de alcaldía mientras se realizaba el servicio de control.

Tras las irregularidades determinadas, se identificó presunta responsabilidad penal en el alcalde y la funcionaria. Además, cuatro funcionarios bajo el proceso administrativo funcional por la entidad.

El documento fue enviado a la Municipalidad de Zarumilla para que se adopte las acciones necesarias y está publicado en el Buscador de Informes de Servicio de Control del portal institucional www.gob.pe/contraloria en aras de la transparencia y acceso a la información.