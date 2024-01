350 toneladas de residuos recogió la MPP del Complejo de Mercados de Piura en el primer día de 2024

Up Next

La comuna piurana exhorta a los visitantes del Complejo de Mercados de Piura y a los mismos comerciantes a colaborar en la limpieza, colocando sus desechos en los contenedores instalados y no en la vía

«Por disposición del alcalde Gabriel Madrid Orue hemos cumplido con brindar este servicio de manera eficiente, se ha recogido 350 toneladas de residuos en Año Nuevo. Nuestro personal no descansa y la maquinaria con la que contamos nos ha servido para garantizar la limpieza de las calles”, manifestó el funcionario.

