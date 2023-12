Los 8 Hoteles Embrujados más aterradores del Mundo

By

Los 8 Hoteles Embrujados más aterradores: Usted acaba de establecerse para una buena noche de sueño en un acogedor hotel viejo cuando la risa de un niño penetra la quietud. ¿Podría ser que ahora está acostado despierto en un hotel donde los huéspedes pueden haber salido, pero nunca se han ido? No hay mejor momento para celebrar los hoteles más embrujados del mundo que Halloween. Si está buscando cosas que se golpean en la noche a precios que no lo harán gritar, entonces estos hoteles, posadas, B&B, castillos e incluso un crucero, pueden estar en su callejón oscuro.

Castillo de Dragsholm

Hoteles Embrujados: Construido en 1200, el Castillo de Dragsholm no solo es uno de los castillos más antiguos de Dinamarca, sino que también es el hogar de muchos de los huéspedes más antiguos. Aunque no hay un número exacto de figuras animadas que todavía vagan por los terrenos, algunos creen que el número es de cientos, hay tres que causan una impresión particular: la Dama Gris, la Dama Blanca y el Conde de Bothwell.

Los visitantes pueden encontrarse con la Dama Gris en sus habitaciones por la noche, porque incluso en su muerte, este espíritu agradecido sigue vigilando de cerca los terrenos del castillo para asegurarse de que las cosas estén en orden. Cuando la Dama Gris estaba viva, se creía que era una trabajadora que sufría de un horrible dolor de muelas, que fue curado por alguien en el castillo. Ella ha estado pagando el acto amable desde entonces.

La historia de la Dama Blanca es mucho más trágica, y comienza con el descubrimiento, durante una renovación a principios del siglo XX, del esqueleto de una niña con un vestido blanco escondido dentro de una pared. La leyenda cuenta que estos huesos pertenecían a la hija del antiguo propietario del castillo.

Se enamoró locamente de un trabajador común, y cuando su padre se enteró de la aventura, la encerró en una habitación del castillo, para no volver a ver la luz del día. Su joven espíritu ha sido visto vagando por los pasillos por la noche, quizás buscando su amor perdido.

El conde de Bothwell, James Hepburn, consorte de María, Reina de Escocia, fue encarcelado por asesinato en las bodegas del Castillo de Dragsholm, donde finalmente se volvió loco y murió en 1578. Los visitantes pueden ver el mismo pilar donde una vez estuvo encadenado el Conde, y si tienen suerte, incluso pueden ver al Conde cabalgando hacia el patio con un caballo y un carruaje. Algunos visitantes incluso han afirmado escuchar el sonido de los caballos cuando no hay nada allí.

Hoy en día, el Castillo de Dragsholm es un hotel, restaurante y museo. Las habitaciones comienzan alrededor de 12,500 DKK( alrededor de $337 EE.UU.; cheque XE.com para los tipos de cambio actuales) por noche, e incluyen el desayuno. Durante el verano, el hotel también ofrece visitas guiadas diarias que exploran los 800 años de historia del castillo.

Lizzie Borden Bed and Breakfast

Hoteles Embrujados: Es posible que haya oído hablar de Lizzie Borden de la rima playground, » Lizzie Borden tomó un hacha/ Y le dio a su madre 40 golpes/ Cuando vio lo que había hecho / Le dio a su padre 41.»Sin embargo, el misterio que rodea los asesinatos de Andrew y Abby Borden es mucho más complicado que un simple juego de niños.

Por ejemplo, Lizzie nunca fue encontrada culpable por el asesinato de su padre y su madrastra, y hasta el día de hoy, el caso sigue sin resolverse. Venga a decidir por sí mismo lo que realmente sucedió en la mañana del 4 de agosto de 1892, quedándose en la casa en Fall River, Massachusetts, donde todo tuvo lugar. Elige entre ocho habitaciones, incluyendo la donde el cuerpo de Abby Borden fue descubierto. Vuelva sobre los eventos espantosos comenzando su mañana con un desayuno que recuerda a los que los Bordens comieron como su última comida.

Usted puede incluso encontrar el espíritu inquieto de Lizzie misma. Algunos que se han quedado aquí han oído reírse. Otros afirman sentir frío en ciertos lugares de la casa. Y, aquellos que toman fotos parecen siempre atrapar un orbe o posiblemente el débil contorno de una cara.

Las habitaciones pueden ir para cualquier cosa de $200 a 9 900 por noche, especialmente durante la temporada alta. Sin embargo, si desea obtener más información sobre los infames asesinatos sin pasar la noche, puede recorrer la propiedad durante el día por $25.

Fairmont Springs Banff

Hoteles Embrujados: El Fairmont Springs Banff,» El Castillo de Canadá en las Montañas Rocosas», ha recibido a muchos huéspedes prestigiosos desde que abrió sus puertas hace más de 120 años. De hecho, a algunos les gustó tanto el lugar que nunca se fueron.

Este es el caso de Sam el Botones, que trabajó en el hotel durante muchos años. Antes de su muerte, Sam bromeó diciendo que volvería al hotel que tenía tan caro en el más allá. Muchos invitados atestiguarán que Sam cumplió su palabra.

El primer avistamiento fue por dos ancianas que no pudieron conseguir la llave para trabajar en la puerta de su habitación. Sintiéndose incómodos debido a la hora tardía y el pasillo oscuro, llamaron a la recepción para pedir ayuda y se les dijo que esperaran al botones.

Hoteles Embrujados: Sin embargo, cuando llegó el botones, las damas ya estaban a salvo en su habitación. Cuando se les preguntó cómo lo lograron, afirmaron que el botones de pelo gris había aparecido momentos después de que llamaran y les abrió la puerta. El joven botones estaba desconcertado ya que nadie que coincidiera con esa descripción trabajaba en el hotel. Desde entonces, el botones de edad avanzada con una brogue escocesa ha estado ayudando a los huéspedes y manteniendo un ojo vigilante en su hotel.

Los visitantes también pueden encontrar el espíritu de una joven novia. Cerca del momento de la gran inauguración del hotel en la década de 1930, un novio esperó en la biblioteca en la parte superior de una escalera de piedra caliza a la luz de las velas para que su verdadero amor ascendiera. Mientras subía las escaleras, el dobladillo de su vestido rozó una de las llamas de la vela y la hizo saltar hacia atrás, lo que la hizo caer a su muerte. Los invitados afirman verla de vez en cuando, todavía vestida con su vestido de encaje blanco, bailando su vals de boda sola, sin su amor.

Las habitaciones comienzan en aproximadamente CAD 800 CAD (alrededor de CAD 650 EE.UU.; consulte con XE.com para los tipos de cambio actuales), pero hay un montón de ofertas de paquetes disponibles para mantener su corazón de carreras.

The Stanley Hotel

Hoteles Embrujados: Construido a principios de 1900, el Stanley Hotel en Estes Park, Colorado, ha acogido a muchos huéspedes, incluido el maestro del horror, Stephen King. Durante su estancia en la habitación 217, King se inspiró para escribir The Shining, sobre un gran hotel en las Montañas Rocosas que posee a sus huéspedes. Aunque la mayor parte de la inspiración de King vino de su propia imaginación retorcida, el Stanley es el hogar de algunos espíritus.

El fantasma más notable es el propietario original, F. O. Stanley, que ha sido visto en el vestíbulo y la sala de billar. Su esposa, Flora, que una vez entretenía a los invitados con su hábil piano tocando en el salón de baile, todavía toca hasta el día de hoy. El personal del hotel ha escuchado música procedente de esa habitación, e incluso han visto las teclas del piano en movimiento, aunque la música se detiene abruptamente una vez que entran.

La mayor actividad, sin embargo, se dice que tiene lugar en el cuarto piso, especialmente en la habitación 418. Cuando la habitación está vacía, ruidos extraños emanan de detrás de las puertas. Los invitados a menudo reportan escuchar la risa de los niños en el pasillo por la noche. El personal incluso ha visto una huella en la cama, aunque nadie había estado durmiendo allí.

Las habitaciones comienzan en alrededor de 3 320 por noche. O, si realmente desea mojarse los pies sobrenaturales, reserve el paquete Spirited Tour, que incluye dos boletos para el Recorrido Nocturno del hotel y tarifas de habitación con descuento en una habitación Clásica Queen o Spirited King. Puede reservar un Tour Nocturno por separado por $28 por persona.

Gosforth Hall Inn

Hoteles Embrujados: Construido en 1658 por Robert Copley, quien era sospechoso de ser católico romano en un momento en que eso significaba la muerte, el Gosforth Hall Inn ha sido durante mucho tiempo un santuario para las almas perdidas. La posada no puede anunciar públicamente a sus huéspedes no invitados, pero los propietarios están encantados de compartir sus experiencias si se les pregunta.

Y hay mucho de qué hablar. Algunos invitados han visto ondear cortinas en una habitación sin viento, han sentido la presencia juguetona de un niño e incluso han conocido apariciones en sus habitaciones por la noche.

La habitación 11 no solo es la habitación más grande de la posada, sino que también es la más popular para avistamientos de otro mundo. La habitación tiene lo que la gente cree que es un agujero de sacerdote (un escondite para los sacerdotes durante la persecución católica romana). Por la noche, los invitados se han despertado para ver a un hombre vestido de monje o fraile, sentado junto al agujero. Otro invitado se encontró una vez con una viejita vestida con un vestido blanco y el pelo recogido en un moño flotando sobre el suelo junto a la ventana, que desapareció en el momento en que el invitado habló.

También está la historia de que Copley construyó los pisos superiores de las maderas de los naufragios de barcos encontrados a lo largo de la costa irlandesa. La historia cuenta que las maderas gemen de angustia por los hombres cuyos últimos momentos se pasaron aferrándose a su robusta madera antes de que el mar cobrara sus vidas. Los visitantes que escuchan con atención solo pueden escuchar algunas súplicas finales de ayuda.

Las habitaciones básicas comienzan en £100 (alrededor de £ 116 EE.UU.; cheque XE.com para los tipos de cambio actuales) por noche, e incluyen el desayuno.

The Marshall House

Hoteles Embrujados: Savannah tiene una reputación como una de las ciudades más embrujadas de los Estados Unidos, por lo que es justo que su primer hotel sea un lugar de reunión de primer nivel para las almas inquietas. Construida en 1851, la Casa Marshall ha albergado a víctimas de la fiebre amarilla, y una vez fue utilizada como una clínica de la Unión para soldados heridos durante la Guerra Civil.

En la década de 1960, los huesos amputados de los pacientes fueron desenterrados mientras renovaban el hotel, y los huéspedes del hotel han estado reportando historias de encuentros espeluznantes desde entonces. Por ejemplo, algunos invitados se despiertan con la sensación de que alguien sostiene su muñeca, de la misma manera que las enfermeras tomarían el pulso. Otros han sentido la presencia de una niña que se rumorea que está buscando a su padre que murió en una de las habitaciones.

Las habitaciones comienzan en $170 para estancias entre semana durante la temporada alta, pero si ha venido a comunicarse con los muertos, asegúrese de agregar un tour de fantasmas encantados a su estadía al hacer su reserva.

Si prefieres escuchar las historias que experimentarlas de primera mano, siempre puedes hacer un recorrido por un pub embrujado por $30. Se detendrá en muchos de los establecimientos espeluznantes de Savannah, incluida la Casa Marshall.

Villa di Corliano

Hoteles Embrujados: Reconocida como una de las villas renacentistas más prestigiosas de la Toscana, el lujo y la grandeza de Villa di Corliano son razones más que suficientes para nunca irse—incluso después de que el cuerpo haya renunciado al fantasma. Construido en el siglo 15, el exterior del edificio está decorado con graffiti típico del Arte manierista florentino y que data de la década de 1500.

La villa ha sido el hogar y ha recibido a muchos huéspedes prestigiosos a lo largo de su tiempo. De hecho, es una de esas personas la que se cree que permanece en los terrenos hasta el día de hoy.

A la luz de la luna llena, los huéspedes se han encontrado con una mujer noble, conocida como el «Fantasma Blanco», al acecho en sus habitaciones. Algunos campesinos locales incluso afirmaron haberla visto una vez en el paseo del parque que conducía un carruaje de seis caballos, donde se detuvo en la Ragnaia, o «Esquina de telarañas», para mirar con nostalgia la villa que creían que una vez fue su hogar.

Conocida también como un espíritu bondadoso, también es responsable de mover tapices y reorganizar adornos, y una puerta cerrada o una ventana misteriosamente abierta se considera su obra. De vez en cuando, los pasillos subterráneos debajo de la bodega suenan con risitas o el sonido de pasos. También está el relato de una noche cuando la sala se llenó con el estruendoso sonido de la araña de cristal estrellándose contra el suelo, pero cuando se encontró la araña, estaba justo donde debería estar sin un cristal fuera de lugar.

Entonces, ¿quién es el «Fantasma Blanco»? «Dedos especulativos apuntan a la dirección de Maria Teresa Scolastica Ottavia della Seta Gaetani Bocca que se casó en la villa en 1755, pero hay muy poco para apoyar esa afirmación. Por ahora, su identidad sigue siendo tan misteriosa como su presencia en la villa.

Las habitaciones comienzan en €60-1 130( alrededor de 7 70-U 150 EE.UU.; cheque XE.com para los tipos de cambio actuales) por noche, e incluyen el desayuno.

The Admiral Fell Inn

Hoteles Embrujados: Con una historia que se remonta a la década de 1700, el Admiral Fell Inn una vez sirvió como un refugio seguro para los marineros mientras sus barcos hacían escala en Baltimore. El histórico hotel todavía mantiene el mismo atractivo de hogar lejos del hogar para todos los viajeros de hoy, ya sea que tengan pulso o no.

Uno de los sucesos sobrenaturales más notables ocurrió durante el huracán Isabel en 2003, cuando el hotel fue evacuado a excepción de unos pocos gerentes. Durante la noche, la alegría y el baile se escuchaban por encima del vestíbulo, pero las únicas personas que respiraban en el hotel estaban en la planta baja. A la noche siguiente, los ruidos se hicieron tan fuertes que el piso realmente vibró.

Las habitaciones comienzan en alrededor de $170, pero si te atreves a buscar estas apariciones sin pasar la noche, el hotel ofrece un recorrido fantasma, que es gratuito para los huéspedes del hotel.

