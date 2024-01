Quiénes están detrás de la farsa contra la fiscal Patricia Benavides

7 Vistas

“Yo no me corro. Me defino como una fiscal y madre que más de 28 años puse mi vida al servicio del Ministerio Publico y ahora se intenta manchar mi carrera”,

«Basta de una persecución y cacería política… No me corro a ninguna investigación».

Para el análisis: cómo esperar que la JNJ la puede investigar si no hay pruebas? La sacaron porque ella no siguió la ideología caviar de Gorriti y cia? Armaron un muñeco con fotocopias de chats no verificados contra la Fiscal Benavides porque era incomoda para corruptos? Entonces como pensar que la JNJ se retracte, más aún cuando no es una característica de la casta caviar reconocer sus malas acciones, aún cuando les coloquen frente a sus narices las pruebas de las infracciones en que han incurrido?