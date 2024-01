Periodista Jenny Zúñiga no le teme a Gorriti

CON LA VERDAD NO SE DIFAMA NI SE MIENTE

Pysnnoticias: Hola Jenny, tu libro «Yo conocí al monstruo por dentro» se ha convertido en un Best Seller peruano, porque tú eres la «mejor fuente», fuiste ex asesora de prensa de Alejandro Toledo, y sabes como Gustavo Gorriti «capturó» al «cholo sano y sagrado» y manipuló todo a su antojo. Mejor dicho, tu libro muestra como se inicia la mafia perversa de Gorriti?

Jenny Zúñiga: Empecé a escribir mi libro al día siguiente que Toledo me ofreciera entrar con el a Palacio de Gobierno en el 2001 y yo preferí no aceptar esta propuesta. Recordé las palabras de mis padres que nos formaron con valores y capacidad de rechazar el poder si éste, se hace corrupto. Así que la respuesta fue No gracias.