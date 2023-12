Jefa de Estado Dina Boluarte totalmente desaprobada

163 Vistas

No es mi intención volver a escribir sobre lo mismo, primero porque en plenas fiestas de Año Nuevo, no hay que ser pesimista, pero, yo me debo a ustedes: antes de todo está el futuro del país y si otros piensan lo contrario, ese no es mi problema. Nada pasa por casualidad sino por causalidad; alguien puede demostrar que esto no es una maniobra, casi continental, para continuar con el avance del absurdo «narcosocialismo del siglo XXI»???