Fiscaletes, Gorriti y prensa corrupta eliminaron a Alan Garcia

Es bueno decirlo que sólo algunos compañeros como Ricardo Pinado, Pepe Chirito, Pedro Galvez, periodistas como Juan Silva Vidaurre, Mario Guimarey, Hugo Guerra, Beto Ortiz y yo Jaime Uribe: sospechabamos desde un principio un complot organizado contra Alan, porque el lagarto no lo quería. Hoy «Se ha confirmado, por la declaración de Jaime Villanueva, decíamos desde antes de que pasara el percance que había una conspiración criminal, que involucraba a fiscales, jueces y medios de comunicación para desprestigiar y mandar preso a Alan, acaso el descarado espionaje y escucha en la puerta de la casa de Alan no lo confirman???

Evidencia? Jaime Villanueva: «Yo le dije (a VELA) anda HABLA con GUSTAVO GORRITI, y ÉL ME COMENTÓ que fue a hablar con él y literal me dijo: ‘Jaimito HE HABLADO con Gustavo y LE HE COBRADO LO DE ALAN GARCÍA, porque YO a él a Gustavo LE DI TODA LA INFORMACIÓN PARA CERCARLO».

“En el mismo momento en que Alan estaba en la citación la Fiscalía, José Domingo ya había pedido el impedimento de salida, entonces, toda esa planificación, lo que busca era que Alan no se vaya, y me comentó Rafael que la había hecho con Gustavo, por eso me dijo que ‘he ido a cobrarle lo de Alan’”, añadió el «filósofo»