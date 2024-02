EL FUJITIVO PROTEGIDO Y EL BURRO

39 Vistas

El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, reveló que, cuando eligió a Pedro Castillo como candidato presidencial por su partido, nunca pensó en ganar las elecciones, pero si tener una pequeña bancada en el Congreso: mucho menos tenía entre sus cálculos que «el chotano» iba a llegar a Palacio de gobierno y realizar una mala gestión, tan deplorable dentro del Gobierno peruano y que iba a dejar de lado al “pueblo” del que tanto habla:

3. Todo estaba vendido!!! Los diferentes puestos ya tenían dueños con anuencia del JNE. Después llegó la repartija del poder entre las marabuntas de sabandijas, sanguijuelas y zánganos rojimios… no vayan a pensar que estos «comunistas de chollywood» son producto de la anemia infantil severa y que a estás alturas, ya no es posible recuperarlos: NO, son casi zombis… mejor dicho, imposible!!!

Para estos ignorantes «Un monopolio es… SAGA, Ripley, Metro, Wong», Macro, Plaza Vea, Mass, Vivanda, Candy, Minimarket y mercados, etc etc». Pero, no dicen nada sobre el monopolio de China y la electricidad en Perú. La preocupación está aquí, guardan silencio a pesar que en abril pasado la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) alertó sobre la anunciada transacción, expresando públicamente “la preocupación, ya que dicha operación representaría una concentración del 100% del mercado eléctrico de Lima en manos de empresas distribuidoras de propiedad del Estado chino”.

No comprende que la causa de la desgracia de los emprendedores peruanos no son los MONOPOLIOS! Sino las «amebas» infiltrados en el Estado: por ello hay que reducir el Estado, impuestos, carga laboral y mandar a su casa a la mitad de parásitos que viven a costa del esfuerzo de otros.

A estas amebas no les interesa que hayamos caído en las garras del Partido Comunista Chino (que nos costará muy caro), en este momento los chinos son el N°1 del mundo, por su poder económico, pero eso no quiere decir que nos bajemos los pantalones. Por ello, es necesario reformular la ley para que ninguna empresa de importancia estratégica para el desarrollo del país, pueda tener a otro estado, nación, imperio, reino, etc. como accionista. No podemos tener la espada de Damocles y estar bajo la posibilidad de un chantaje político internacional. No me queda ninguna duda que los chinos son más «ratas» que Odebrecht y se van a levantar el país en peso.