El ciego Oblitas tira una granada  «la ética y la moral, son subjetivas».

Oblitas en el país de los tuertos es admirable

La ÉTICA jamás ha sido subjetiva. Además, eso es un gran insulto para la misma ética.

Juan Carlos, no seas «ciego», la ética es lo mismo que la razón, como si tú corrieras a toda velocidad con tu coche y siempre vieras la misma luna detrás de ti o de tu coche. Es decir, la ética es racional se mire como se mire, ella nació de la razón y la palmará con la razón cuando Dios quiera.

La ética, como las demás ciencias y ramas o partes de la filosofía, es un producto de la razón. Y no sólo la ciencia ética en sí o como doctrina, sino también la ética como praxis, el comportamiento o conducta humana moral, nacen primordialmente de la razón.

¿De dónde sale pues la moral? ¡De la razón objetiva! Todos sabemos, es objetivo que fumar es dañino para la salud; o es objetivo que un bebe necesita para su desarrollo no sólo alimento y vestido, sino también afecto (que le acaricien, que le hablen, que respondan a sus gestos… etc?

Más claro, LA ÉTICA es ética porque es racionalmente ética; y no subjetiva o de los pareceres de nadie. En claro, si la ética te dice que la «marginación» no es correcta es porque ya ha pensado, analisado en ello para no equivocar a nadie, ¡ha dado demostraciones de razón u objetividad!, que no es poco.

Qué quiero decir con esto? Será ciego, pero no cojudo, Juan Carlos es inteligente, tal vez podria ser, muy inteligente o muy vivo? pero decente? admirable? Es otra cosa. Con lo declarado por Oblitas «la ética y la moral son subjetivas» para mí solo ratifica, lo vivido por él muchas veces:

1. Cuando fue DT de Sporting Cristal, muy decente declaró abiertamente que a él le habian dicho antes del partido con Mariano Melgar, «…cuidado con las expulsiones» y cuando le preguntaron quien le hizo esta advertencia, declaró muy suelto «no voy a decir quien… simplemente me han dicho».

2. Es el mismo comportamiento del «ciego» Oblitas, que declaró muy poco despues del 0-6 oprobioso con Argentina en el Mundial 1978 que habian ocurrido cosas muy raras, que los nombres lo daria hasta que se retirase como jugador: no es inventando….

3. Le serruchó el piso a su compadre «trucha» Percy Rojas cuando era DT de la «U» y como asistente le dijo «mañana presentan a un nuevo director técnico y el «ciego» se quedó entrenando al equipo, a pesar que «su compadre’ Percy tenia contrato? Además eran socios en negocios de abarrotes en Monterrico?

4. Traicionó a Ricardo Gareca? en todo momento que conversó con el «Tigre» le dijo: ‘Yo me voy si tú te vas. Y si tú te vas, yo me voy» (…) Salvo cuando en dos o tres oportunidades hubo problemas en que Ricardo (Gareca) se iba, ahí sí yo me puse “cholo terco” con la Federación Peruana, y Ricardo se quedó y cumplió su contrato».

Autocritica? El director general de Fútbol, hizo una autocritica con respecto a su anterior gestión. Se cuestionó el no haber renovado cuando la Selección Peruana se encontraba en Qatar disputando el repechaje.

Cuando Ricardo ya cierra las puertas y decide no ir, acá todo el mundo cometió errores. ¿Mi principal y único? No haber renovado antes cuando me lo pedían acá (FPF). En Qatar me lo estaban pidiendo, pero dije que no porque primero quería que renueve Ricardo. ¿Por qué? Con Gareca yo tenía un sostén mayor por el peso que tiene él».

5. El caso de Juan Reynoso -fracasado DT de la Selección Peruana- es una más… para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado…