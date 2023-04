Puede que no volvamos a ver a Messi en la Champions League

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

¿Cuál es el futuro de Lionel Messi? Al parecer, ya no está en París, aunque no hay que descartar que el argentino se quede una temporada más en el París Saint Germain. Se está hablando mucho de un posible «regreso a casa«, a su ciudad adoptiva, Barcelona. Últimamente, el posible regreso de Messi a Barcelona ha sido un tema candente, que ha llenado multitud de columnas de cotilleos en periódicos y sitios web de fútbol. Ahora bien, el problema es que en una historia tan sensacionalista puede resultar difícil separar las conjeturas de la verdad.

Al parecer, un regreso de Messi no sería bien recibido entre todos los aficionados, y quizá tampoco entre algunos de los jugadores. Aunque su salida hace dos años no se ve como ningún tipo de traición, también hay una sensación de que Xaxi Hernández está construyendo un nuevo equipo en el Camp Nou. Está prácticamente garantizado, al menos según las apuestas de fútbol para la Liga, que el Barcelona será el campeón de España al final de la temporada. Aunque Messi mejora a cualquier equipo, no es precisamente el futuro del Barcelona: en junio cumplirá 36 años.

Messi vinculado a un club saudí

A pesar de ello, la incertidumbre sobre el futuro de Messi también plantea el posible escenario de que no vuelva a jugar en la Liga de Campeones. Ya sabemos que hay muchas posibilidades de que abandone el PSG, pero también ha habido fuertes vínculos con un traslado a Arabia Saudí. Actualmente, Messi ya ejerce de embajador del país, y se ha informado de que le han ofrecido más de 400 millones de dólares al año para jugar en el Al Hilal de la liga saudí. Como es lógico, seguiría los pasos de su gran rival, Cristiano Ronaldo, en un fichaje de este tipo.

No obstante, hay un consenso en que la familia de Messi preferiría volver a España y a Barcelona. Sin embargo, cabe señalar que el regreso tampoco garantiza el fútbol en la Liga de Campeones. El Barcelona se enfrenta a acciones legales tanto de la UEFA como de la FIFA por el caso Negreira. Este asunto se decidirá en las próximas semanas y meses, pero no hay que descartar una suspensión de la Liga de Campeones de la UEFA, incluso si el Barcelona se proclama campeón de Liga.

Una Champions League sin Messi es posible

No nos extenderemos demasiado sobre el caso Negreira, salvo para decir que es lo suficientemente grave como para justificar esa suspensión. No obstante, hay muchas posibilidades de que el equipo jurídico del Barcelona pueda librarse de un castigo tan duro, y ya hemos visto antes a grandes equipos como el Chelsea y el Manchester City amenazados de suspensión por la UEFA (por diferentes motivos). Pero se libraron con una simple multa. Aún así, existe la posibilidad de que la UEFA se ponga dura con el Barcelona, y eso podría suponer la expulsión de la competición durante una temporada, quizá más.

Permanecer en el PSG supondría que Messi estaría en la Liga de Campeones la próxima temporada. Abandonar Europa, ya sea a Arabia Saudí o a algún lugar como Estados Unidos, significaría el fin de Messi en la Liga de Campeones. Quizás existan algunas posibilidades remotas de que se una a otro club europeo que esté en la Liga de Campeones, como el Manchester City, lo que supondría un reencuentro con Pep Guardiola.

El regreso al Barcelona no es seguro, pero incluso si volviera, debido a la acción judicial podría no llegar a jugar la Champions League, al menos durante una temporada. Todo esto implica que existe la posibilidad de que nunca veamos al gran argentino jugar en la mejor competición de clubes del mundo. Esto representaría un momento triste para todos los aficionados al fútbol.

