La Ruleta Online Gratis en Argentina

La ruleta sigue siendo uno de los juegos de azar más populares del mundo, por lo que la puedes encontrar tanto en casinos físicos como online. Pese a los siglos que han pasado desde su existencia, no ha perdido su posición y sigue atrayendo a millones de jugadores de todo el mundo puesto que muchos se sienten atraídos no sólo por el estilo del juego, sino también por la dosis emocionante que transmite al jugador cada vez que gira la ruleta para dar el premio al más afortunado. Y en esta dinámica, se ha expandido por todos los continentes hasta llegar a los jugadores del Cono Sur de América que pueden jugar a la ruleta online en Argentina.

Curiosidades sobre la Ruleta Online

La ruleta por tanto, con su principal atributo aleatorio sigue siendo la joya de la corona vaya donde vaya, es también conocida como el l “juego de Satanás” porque la suma de todos los números del juego es igual al número “666”.

Debido a su popularidad, la ruleta tiene presencia en la mayoría de todos los casinos alrededor del mundo en su versión real y virtual. El primer casino online en la década de los 90’, lo que se considera e inicio de la ruleta online. Desde entonces se han creado cientos de variaciones de la ruleta, conservando su mecanismo de juego, pero agregando características que hace más emocionantes el juego.

Por ejemplo, la ruleta con mejoradores de apuestas, que aleatoriamente tu apuesta se puede multiplicar de 50 a 500x o la ruleta progresiva, bola rápida, entre otras. Aunque lo que más valoran los jugadores es la experiencia por lo que también está la versión gratuita, que sería una buena opción para empezar

Ruleta Online gratuita

La ruleta online además de poder apostar con dinero real, también tiene versión gratuita, por lo que puedes jugar sin tener que gastar nada tu bolsillo. Esta versión demo del juego te permitirá conocer el mecanismo del juego, las reglas, los tipos de apuesta, comprobar distintos sistemas de estrategias y elegir variantes de juego que mejor se adapten a tu estilo de juego.

El juego de la ruleta gratuita, además, se puede jugar sin necesidad de realizar ningún registro. En realidad es una versión que te da muchas ventajas y comodidad, hasta que estés preparado para apostar de verdad y probar suerte para llevarse un buen premio, puesto que es un juego sencillo pero tiene un proceso que hay que prestar atención.

Las reglas del juego

Las reglas de la ruleta online son las mismas que la de una ruleta real. En ambas versiones, tú tienes que hacer tus apuestas prediciendo el número en el que caerá la bola dentro de las casillas de la rueda y esperar el resultado. Después de que la rueda pare, se reparten las ganancias o retiran las pérdidas permitiendo pasar a la siguiente ronda e iniciar una nueva apuesta.

Para las ruletas online gratis, se simulan las apuestas con monedas virtuales y las ganancias por más grandes que sean, no serán premios económicos verdaderos. Esto significa que no sufrirás ningún tipo de riesgo. Incluso una larga serie de apuestas fallidas no supondrá la pérdida de un solo céntimo.

Ruleta Online – Cómo funciona

La rueda virtual es exactamente la misma que una real. Cuando la rueda empieza a girar, la bola cae sobre la rueda y gira en sentido contrario. En casino en vivo con crupier, será este quien lance la bola. Después se detendrá y la bola caerá sobre uno de sus bolsillos que dependiendo de tu apuesta, ganarás o perderás. A continuación el crupier anuncia el número y se repartirá las ganancias y se dará información adicional.

El objetivo principal del jugador es predecir el bolsillo donde caerá la bola. Las apuestas pueden ser a grupos de número o individuales. Cuando hay una pérdida de apuesta el casino retira el dinero apostado, a no ser que se aplique una de las reglas que es En prisión donde la apuesta queda encarcelada para después poder recuperarse en una segunda ronda, si hay suerte. Las ganancias se pagan en forma de fichas que después se canjean por el valor de la apuesta.