PÁGINAS para CHATEAR y Que Te PAGUEN 2024 $🤑

1.261 Vistas

¡Clickear Stars! (Votos: 18 Promedio: 4.2 )

Páginas para chatear y que te paguen. ¿Cuánto tiempo pasas enviando mensajes de texto o hablando? ¿Cuántas horas estás en línea? ¿Por qué no te pagan por charlar mientras lo haces? Aquí podrás saber donde ganar dinero por chatear.

Ganar dinero Chateando

Esta es la solución alternativa a ese dicho. Estoy seguro de que has escuchado la frase, «No hables con extraños», un par de veces al crecer. «No hables con extraños de forma gratuita porque puedes cobrar por hablar con extraños en línea.” Si te gusta hablar o no te importa enviar mensajes de texto durante largas horas

Páginas para chatear y que te paguen chat to win, páginas para ganar dinero chateando

Este artículo es tu boleto para capitalizarlo. Sigue leyendo para aprender algunas de las formas en que puedes ganar dinero chateando. Y, no se preocupe, cubriremos diferentes tipos de trabajos de chat y los mejores sitios web para obtener empleos, desde servicio al cliente hasta hablar con personas solitarias, ¡comience a monetizar sus habilidades de comunicación!

Reciba pagos por chat resumen

1. Recibir un pago por mensaje de texto coquetear

chat recruit

phrendly

mygirlfund

Flirtbucks

Adult Chat Jobs

2. Te Pagan por hablar con gente solitaria

RentAFriend

Papa

Friend PC

3. Recibe un pago por chatear en inglés

Palfish Camby NiceTalk

4. Cobrar por chat

Servicio Al Cliente E Investigación Premium.Chat Fiverr Amazon Chat Support Representative LiveWorld Accolade Support Just Answer

Recibir un pago por mensaje de texto coquetear

Páginas para chatear y que te paguen

Hay una lista de sitios web (atrevidos) en los que puedes cobrar por hablar con extraños.

Notarás que muchos de estos sitios web te permiten ganar dinero hablando con chicos en línea.

Recuerda que tienes el control de cómo quieres comunicarte, ya sea a través de chat en vivo, teléfono, cámara web o todo lo anterior. Tú decides tus medios de comunicación y el nivel en el que progresa tu conversación.

1- Chat Recruit

Páginas para chatear y que te paguen

Paga – $2 por cada minuto de tiempo de chat. Chat Recruit es un sitio web donde los hombres chatean con mujeres por una tarifa.

Si quieres que te paguen por chatear con alguien y establecer tus propios horarios sin comprometerte a tiempo completo, este es el sitio web para ti.

Ofrecen servicios de chat y webcam.

2– Phrendly no es una opción cualquiera

Páginas para chatear y que te paguen

Pago – varía según los servicios. No permiten contenido explícito, pero puedes chatear con clientes a nivel adulto. En Phriendly, puedes cobrar por hablar con extraños en línea coqueteando con clientes de todo el mundo. Ganas dinero en Phrendly cuando los usuarios «comparten una bebida» contigo.

Cada bebida vale $10 y tiene una duración de 8 minutos. Enviar mensajes de texto cuesta alrededor de $0.35 por chat si responde dentro de las 24 horas.

Nota – Phriendly toma una comisión del 30%.

3- Mygirlfund

Páginas para chatear y que te paguen

Pago – Usted establece su propia tarifa por mensaje

En MyGirlFund, puedes ganar dinero hablando con chicos en línea al organizar shows en vivo, llamadas y mensajes de texto.

Te permiten compartir tus fotos y videos en la plataforma siempre que te sientas cómodo con ella.

4- FlirtBucks

Páginas para chatear y que te paguen

Pago – Varía según la duración del chat. FlirtBucks te paga por coquetear en línea.

El plan de pago depende de la cantidad de tiempo que haya sido miembro de la página. Como usuario nuevo, ganas 5 centavos por minuto de mensajes de texto y 30 centavos por videollamada. Ganas más en FlirtBucks cuanto más tiempo seas usuario.

Se da una» promoción » y un aumento de las tarifas después de los primeros tres meses, seguido de otra después de seis meses.

Para entonces, Ganarás 15 Centavos por minuto de Mensajes de Texto y 50 Centavos por minuto de Videollamada.

5- Adult chat jobs

Páginas para chatear y que te paguen

Paga: $300 a la semana.

Con sede en el Reino Unido, Adult Chat Jobs te paga por chatear con adultos y responder mensajes dentro de su plataforma como administrador por una tarifa.

En esta plataforma, no tienes que revelar tu identidad real y eres capaz de construir una especie de persona.

Te pagan por hablar con gente solitaria

Páginas para chatear y que te paguen

Algunas personas simplemente se sienten solas, tristemente algunas ni siquiera tienen amigos o familiares con quienes hablar. ¡Ahí es donde entras tú!

Si quieres ganar dinero hablando con extraños en línea, PERO no quieres coquetear, esta es una excelente opción para ti

Estas son algunas de las mejores compañías para que les paguen por hablar con hombres y mujeres solitarios:

1- Rent a friend

Páginas para chatear y que te paguen

Paga: Usted establece su propia tarifa, con una tarifa promedio por hora de entre $15 y $50. Alquilar un amigo es exactamente lo que parece. Alguien allá afuera te pagará para que seas su «amigo» por un período de tiempo.

Se centra en reuniones en persona, pero Rent a friend también te permite ser un amigo virtual para que puedas hablar con la gente en línea.

Pro – La Compañía no Toma Ninguna Comisión. Lo que Significa que Puedes Quedarte con Cada Centavo que Ganas.

2- Papa

Páginas para chatear y que te paguen

Paga: Varía

Papa es una empresa cuyo objetivo es ayudar a las personas mayores a evitar el aislamiento y disfrutar de una vida feliz al proporcionar servicios de compañía. Estos servicios pueden ser en línea. Como compañía virtual o en persona, Ayudando a los Ancianos a ir a la Tienda de Comestibles, Visitas Médicas o Simplemente Charlando.

Puedes trabajar cuando quieras y no hay límite de ganancia. ¡Algunos de los Amigos de Papá (como los llama la compañía) pueden ganar hasta $3,000 al mes! Puedes registrarte aquí para obtener más información sobre la empresa.

3- Friendpc

Páginas para chatear y que te paguen

Pago: De $ 10 a $500 + por hora.

Friend PC es una de las mejores plataformas en línea para que te paguen por hablar con hombres o mujeres solitarios. En esta plataforma, puedes elegir ser coqueta o no. Por Ejemplo, Aquí Puedes Ver diferentes Perfiles Destacados.

La que cobra más es la chica que ofrece servicios de chat de novia virtual, pero hay otras opciones como un mentor motivador o un amigo de chat de jugador virtual.

Al final, hay un mercado para cada pasatiempo o interés y esta plataforma lo ayuda a llegar a personas con los mismos pasatiempos que usted o que simplemente se sienten solos y puede cobrar solo por escuchar y hablar amigablemente con ellos.

Puedes registrarte aquí para obtener más información sobre la empresa.

Recibe un pago por chatear en inglés

Páginas para chatear y que te paguen

Otra opción para chatear y ganar dinero es chatear en inglés.

¡Sip! Se le puede pagar solo por su capacidad para hablar y chatear en inglés.

Esto es una ventaja ya que puedes practicar tu ingles y que recibas dinero por ello.

Aqui las páginas te pagan por hablar en ingles.

1- Palfish

Páginas para chatear y que te paguen

Pago: min max $10 max max $30. Paul fish es una aplicación de chat de pago que vincula a los hablantes de inglés con las personas que están tratando de aprender inglés. Ofrece dos programas para ganar dinero: La charla gratuita y el curso para niños.

Una gran ventaja para los hablantes de inglés no nativos es que puede usar esta aplicación para enseñar habilidades conversacionales a través del programa de conversación gratuita.

2- Cambly

Páginas para chatear y que te paguen

Paga: $10.20 y $12.00 por hora.

Cambly es otra de las mejores aplicaciones de chat de get paid para enseñar inglés y ganar dinero.

En Cambly no tienes que planificar un horario de clase, en su lugar, solo tienes que iniciar sesión y esperar a que un estudiante (generalmente un estudiante adulto) te llame.

Es muy flexible y el estudiante o usted puede decidir cuándo terminar el chat. Además, no tiene que ser un hablante nativo de inglés o necesita una licenciatura o experiencia para trabajar aquí, por lo que, al contrario de Palfish, la barrera de entrada es mucho más baja.

3- Nicetalk

Páginas para chatear y que te paguen

Paga: $10-$11 por hora

Al igual que Gamble, en Niketalk te pagan por chatear en inglés y chat de video con estudiantes.

Generalmente estudiantes chinos. Para trabajar aquí no necesitas una licenciatura.

Sin embargo, la plataforma prefiere hablantes nativos de inglés y aquellos con certificación TEFL o TESOL.

Si tiene esos requisitos y tiene una conexión a Internet rápida (300 kbps para cargar y 500 kbps para descargar), es muy posible que lo acepten.

Cobrar por chat

Páginas para chatear y que te paguen

Servicio Al Cliente E Investigación

Hay muchos servicios de chat que te daran pagos por hablar con personas para infinidad de propositos como asesoramientos, instrución entre otros temas.

Estos servicios se han propalado ultimamente en la internet.

Existen en todos los paises y en todos los idiomas.

Aquí hay una lista de sitios web donde puede recibir pagos para chatear para tareas de servicio al cliente e investigación:

1. Premium.chat

Páginas para chatear y que te paguen

Pago:

Usted establece su tarifa.

Premium Chat es una plataforma para entrenadores, asesores e influencers que trabajan en varios campos.

Es una aplicación que te permite cobrar por chatear con personas respondiendo preguntas de su audiencia.

Registrarse es fácil, toma tres minutos y no hay costos de configuración ni tarifas mensuales.

Puedes probarlo ahora mismo.

2. Fiverr

Páginas para chatear y que te paguen

Pago: usted establece su tarifa.

Fiverr es un sitio web que ofrece a los freelancers una plataforma para ganar dinero con las habilidades que poseen.

Su uso es muy facil.

Si hablar y chatear es lo tuyo.

Todo lo que tienes que hacer es configurar un concierto en la página web y esperar a que la gente lo «compre».

3. Chat Support Representative In Amazon

Páginas para chatear y que te paguen

Paga: Varía.

Amazon es una empresa importante que contrata a personas para chatear con clientes.

Emplean regularmente a representantes de soporte de chat para tratar las preguntas de los clientes.

Como agente de servicio al cliente, en su mayoría chateará con los consumidores para atender sus consultas y necesidades de compras.

Consejo: Amazon hace gran parte de su contratación en los próximos meses antes y durante la temporada de vacaciones.

4- Liveworld

Páginas para chatear y que te paguen

Pago: Entre $7.50 y $20 por hora.

Si estás buscando que te paguen por chatear.

LiveWorld es una de las compañías que te pagarán un buen dinero para hacerlo.

Como agente de servicio al cliente de Life World.

Tus tareas incluirán moderación de redes sociales, servicio al cliente, interacción y monitoreo.

Puedes probarlo ahora mismo y comprobar sus ganancias.

5- Accolade support

Páginas para chatear y que te paguen

Pagar: entre $10 y $12 por hora.

Accolade Support es una firma contratada por otras compañías que buscan externalizar los servicios de un centro de llamadas.

Puede trabajar de forma remota desde cualquier ubicación.

Puede trabajar desde el cpu o el movil y desde Ios o Android.

Se le asignan tareas que corresponden a la asistencia técnica o al cliente.

Puedes descargar la aplicación y disfrutar de sus beneficios.

6- Justanswer en el sitio

Páginas para chatear y que te paguen

Pago: entre $ 5 y $ 30 por cada respuesta aceptada.

Justanswer es una plataforma única donde diversos profesionales como médicos, abogados, ingenieros, profesionales de negocios, etc.

Haga consultas profesionales a operadores en vivo.

Si eres bueno investigando, este es el trabajo para ti.

Todo lo que tiene que hacer es responder a sus preguntas y asegurarse de que estén bien investigadas y redactadas.

Descargue la app en su movil o cpu.

7- The chat shop

Páginas para chatear y que te paguen

Paga: $10 por hora

Requisitos: Recibir capacitación, los agentes de tiempo completo deben trabajar de 35 a 40 horas a la semana y deben ser capaces de escribir 80 WPM (Palabra por minuto).

Al igual que el soporte de Accolade, La Tienda de Chat ofrece agentes de chat a empresas o sitios web.

Los agentes de chat suelen trabajar como agentes de servicio al cliente, ventas y soporte técnico.

para hablar con desconocidos

terminales inteligentes de eglobalt

tu cuenta mango

páginas que te paguen por chatear en español

Páginas que te paguen por chatear en español — –

en valores gubernamentales – agencia de seguros – phrendly no es una opción – habilitado en sucursales

agencia de seguros en miami, 2 dolares, dos dolares, dólares de 2, como ganar dinero, como ganar dinero desde casa, como hacer dinero, como hacer dinero desde casa, ganar dinero chateando con hombres, cómo ganar, ganar dinero extra, como tener dinero, ganar dinero chateando, que puedo hacer para ganar dinero, cómo ganar dinero desde casa, chat para ganar dinero, cómo puedo ganar dinero, como ganar, como obtener dinero, formas de hacer dinero, para ganar, para ganar dinero, como puedo ganar dinero desde casa, como trabajar desde casa y ganar dinero, como ganar dinero extra desde casa, como hacer dinero extra, que hacer para ganar dinero desde casa, tener dinero, como ganar dinero desde tu casa, como ganar dinero desde casa en españa, que puedo hacer para ganar dinero desde casa, como hacer para ganar dinero, cómo puedo hacer dinero, como puedo hacer dinero, página para ganar dinero, cómo hacer dinero desde casa, ganar dinero por chatear, como ganar dinero chateando, como puedo trabajar desde casa y ganar dinero, como ganar dinero en españa, ganar dinero ya, como hacer dinero desde tu casa, como puedo hacer dinero desde casa, chatear y ganar dinero, cómo puedo ganar, como ganar dinero chateando con hombres, formas de hacer dinero desde casa, cómo ganar dinero extra, como gana, ganar dinero chateando con hombres españa, hombres que pagan por chatear, ganar dinero por chatear con hombres, videos para ganar dinero, como obtener dinero extra, como hago para ganar dinero, chatear y hacer dinero, qué puedo hacer para ganar dinero, como ganar dinero extra en españa, forma de ganar dinero, como ganar dinero haciendo videos, para tener dinero, como hacer dinero extra desde casa, que hago para ganar dinero, formas para ganar dinero, qué hacer para ganar dinero, como puedo tener dinero, que puedo hacer para ganar dinero extra, se puede ganar, trabajos que se pueden hacer desde casa y ganar dinero, como ganar dinero ya, consejos para ganar dinero, que trabajo se puede hacer desde casa para ganar dinero, como se puede ganar dinero, chatear con hombres y ganar dinero, gana dinero chateando con hombres, pagan por chatear, cómo puedo ganar más dinero, consejos para hacer dinero, que se puede hacer para ganar dinero, como ganar dinero en, como ganar dinero con videos, que trabajo puedo hacer desde casa y ganar dinero, ganar dinero con, cómo puedo ganar dinero desde casa, como ganar dinero extra trabajando desde casa, como hacer para ganar dinero desde casa, trabajos que puedes hacer desde casa y ganar dinero, como puedo ganar dinero extra, cómo se puede ganar, cómo hacer para ganar dinero, como se puede ganar dinero desde casa, cómo puedo obtener dinero, como ganar dinero extra desde casa en españa, formas de hacer dinero extra, videos como ganar dinero, ganar dinero com, como ganar un extra de dinero, como ganar desde casa, se puede ganar dinero, com ganar dinero desde casa, para hacer dinero, que hacer para ganar mas dinero, que trabajos puedo hacer desde casa para ganar dinero, como ganar dinero con. por hablar con personas solitarias – dinero hablando con hombres en – haciendo dinero con appshaciendodineroapps – hablando con hombres en línea – chat online para ganar dinero – para ganar dinero chateando – gana dinero hablando con hombres paid per minute chat – ganar dinero chateando con hombres – ganar dinero chateando con extranjeros – chad2win – paid per minute cha palfish- Páginas para chatear y que te paguen – Páginas para chatear y que te paguen -cambly- Páginas para chatear y que te paguen – Páginas para chatear y que te paguen -nicetalk- Páginas para chatear y que te paguen – Páginas para chatear y que te paguen -premium.chat- Páginas para chatear y que te paguen -Páginas para chatear y que te paguen – Páginas para chatear y que te paguen – Páginas para chatear y que te paguen -palfish– Páginas para Chatear y que te Paguen, Páginas para Chatear y que te Paguen, Páginas para Chatear y que te Paguen, Páginas para Chatear y que te Paguen,,Páginas para Chatear y que te Paguen, Páginas para Chatear y que te Paguen, Páginas para Chatear y que te Paguen, Páginas para Chatear y que te Paguen,,Páginas para Chatear y que te Paguen, Páginas para Chatear y que te Paguen, Páginas para Chatear y que te Paguen, Páginas para Chatear y que te Paguen,,Páginas para Chatear y que te Paguen, Páginas para Chatear y que te Paguen, Páginas para Chatear y que te Paguen, Páginas para Chatear y que te Paguen,,Páginas para Chatear y que te Paguen, Páginas para Chatear y que te Paguen, Páginas para Chatear y que te Paguen, Páginas para Chatear y que te Paguen,,Páginas para Chatear y que te Paguen