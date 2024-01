The Freedom Post fue uno de los medios que dio a conocer la lista de pedofilos junto con otros documentos que dejaron de ser confidenciales.

Desde que se descubrió la red de pedofilia que durante años operó en una mansión gigantesca, algunos nombres de famosos, quienes eran como asistentes a la llamada “Isla Pedófila” para algunas fiestas, estos nombres no se habían dado a conocer.

Thomas y su compañero fueron acusados ​​de modificar los libros de registro para que pareciera que habían completado sus rondas cuando no lo habían hecho, según los funcionarios. Ambos se declararon culpables.

También se han producido algunos avances en los casos individuales de las personas que aparecen en la lista. En diciembre de 2023, el príncipe Andrés de Inglaterra llegó a un acuerdo extrajudicial con Virginia Giuffre, una de las víctimas de Epstein. El acuerdo, que no ha sido hecho público, incluye una compensación financiera para Giuffre.

Por más que se especuló que entre los amigos viajeros de Epstein figuraba Donald Trump… no sé encuentra en la lista de vuelos a la isla de Epstein, también conocida como la «lista de invitados», de personajes que volaron en el jet privado de Jeffrey Epstein, el difunto magnate financiero y pedófilo convicto. La lista se hizo pública en 2023, luego de una batalla legal entre el gobierno de los Estados Unidos y la Fundación de Filantropía Jeffrey Epstein.

Hipócritas de m… tanto criticaban a Michael Jackson de pedofilia y su nombre no figura en la lista de todos los amos y figuras de Hollywood… adorados por medio mundo, haciendo cochinadas y dolores a las niños y niñas desaparecidas de diferentes países… un asco de malditos… satánicos.

