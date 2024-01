Kelly Portalatino, escudera del «tapir» Cerrón, involucrada en escándalo.

4 Vistas

Tremendo roche congresista Kelly Portalstino, hace negocio de su vida, dos de sus asesores están involucrados en una red de corrupción: cobro de cupos y ventas de plazas de trabajo del Estado, del círculo más cercano que la rodea, será su jefa pero no sabe nada.

Ancash es consumida por la corrupción y la delincuencia, mientras Portalatino, hace el negocio de su vida, vive bien, ya no conoce a los pobres que votaron por ella, se alquiló su casa en Lima y desde allá maneja los hilos de los nuevos negocios colocando amigotes y dirigentes en puestos claves, se vienen nuevas elecciones y ya esta armando su estrategia para copar el poder municipal y regional. Otra vez con la misma huevada de su presidente «NO MAS POBRES EN UNA REGION RICA», lo tiene bien aprendido de paporreta.

Kelly Portalatino, es una nueva rica pero sus votantes siguen pobres y mucho menos a ella no le interesa, ha colocado a toda su gente en los puestos del partido y dirigénciales de su oficina de representación, gente sin el mas mínimo merito que salir a protestar y ser comunista radical, lastima la gente tenia muchas expectativas de la Portalatino pero resulto lo mismo de siempre. Si no me creen, pregúntenle a «la china» Polo, que tiene todas las perlitas y negocios sucios.