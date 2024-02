Escándalo remece Palacio y Dina Boluarte no se inmuta ni entra en pánico

By

114 Vistas

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Villanueva señala presuntos acuerdo para no involucrar a Dina Boluarte en investigación por lavados de activos.

Al final todo se sabe, el exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, sostuvo que Óscar Nieves, entonces abogado de Dina Boluarte, le pidió que no incluya a su patrocinada en la formalización de la investigación contra Perú Libre. Aseguró que el suspendido fiscal Rafael Vela favoreció a la presidenta Dina Boluarte para evitar la formalización de la investigación en su contra por lavado de activos, en el caso del financiamiento del partido Perú Libre.

Durante el pasado 30 de enero, un nuevo testimonio al despacho de la fiscal suprema Delia Espinoza, el exasesor Villanueva Barreto sostuvo que Óscar Nieves, entonces abogado de la exmandataria, le pidió que no incluya a su patrocinada en la formalización de la investigación contra Perú Libre (PL) y sus dirigentes.

«Óscar Nieves era abogado de Dina Boluarte y ella sí estaba incluida en la investigación. Y Rafael Vela ya me había comentado que eso estaba para formalizarse, y que iban a hacer, incluso, un pedido de prisión preventiva. Entonces, ahí lo que me pide en esa reunión Óscar Nieves es que no la incluya a Dina Boluarte en ese pedido de formalización».

En ese sentudo, Villanueva señaló que la solicitud la compartió a Rafael Vela, coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos, quien habría aceptado cumplir con el requerimiento en cuestión. Que el fiscal Richard Rojas— a pedido de Vela Barba— terminó «descumulando» el caso de PL para que Dina Boluarte solo sea investigada preliminarmente, mientras que Vladimir Cerrón recibió un pedido de prisión preventiva, y Guido Bellido junto con otros dirigentes comparecencia con restricciones.

«Yo hablo con Rafael Vela y me indica que lo que va a decir al fiscal (Richard) Rojas, que llevaba la investigación, era que desacumule la investigación de tal manera que formalice contra unos y la deja a ella (Dina Boluarte) en investigación preliminar. Incluso me dijo: ‘Mira, ha llegado información de UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) fuerte contra Dina Boluarte, por el tema del Club Apurímac. Entonces, las vamos a desacumular (…) y efectivamente Richard Rojas pide prisión a Vladimir Cerrón, Guido Bellido y otros, y no a Dina Boluarte», añadió en su intervención.

No entiendo porque se hacen bolas, con lo que señala Jaime Villanueva, y otros se arañan por qué Dina Boluarte no se inmuta ni entra en pánico: señala» «No es que niegue ni afirme», sino que la Fiscalía investigue la veracidad de las declaraciones de Jaime Villanueva.

1. «El Ministerio Público tendrá que tomar cartas en el asunto. Lo que se declare, se corroboré y se investigue discurra en el proceso que tiene que caminar. No es que niegue ni afirme, sino que en la autonomía que tiene el Ministerio Público que haga el trabajo de investigación y nosotros estaremos siempre acudiendo cuando se nos llame».

2. En cuanto a las afirmaciones sobre información privilegiada a través de su abogado, Boluarte aclaró que la investigación sobre los presuntos delitos ocurrió mientras ella era candidata a la primera vicepresidencia y que no tenía conocimiento del abogado mencionado por Villanueva.

«El tema este que se habla del lavados de activos de ‘Dinámicos del centro’ ocurrió cuando yo estaba de candidata a la primera vicepresidencia y al abogado que se menciona yo no lo conocía. Entonces, yo no podría afirmar ni decir palabras de terceros, yo solamente puedo decir que siempre he sido muy ordenada con los abogados porque no solamente tengo un caso tengo como cinco», resaltó Boluarte.

3. Todo se sabe, está es la prueba que Vladimir Cerro y Dina Boluarte coordinaban las finanzas de Perú Libre con fecha 26 de abril del 2021 cuando ya había un proceso por lavado de activos contra Perú Libre, la gran pregunta es ¿ Por qué Dina Boluarte no está inmersa en esta investigación?, ojito.

4. Que en una información, publicada por Perú21, muestra cómo Boluarte precisó que le solicitaron asumir la Secretaria de Economía del Comité Regional de Lima Metropolitana. En esa línea, sostuvo que la única actividad que realizó “sobre la base de dicho cargo fue que, en el año 2020, junto con el señor Yuri Castro, crearon una cuenta bancaria mancomunada en el Banco de Crédito del Perú”.

Con esta respuesta, el fiscal Rojas le consultó si conocía el origen del dinero para la campaña, a lo que respondió que no estaba enterada. “Yo no sabía de dónde se recaudaban los fondos para las campañas (…) respecto a mi candidatura como vicepresidente, yo solo iba a los debates, no realicé ningún aporte”, argumentó. Con esta

nueva información se suma a la que la Fiscalía manejaba respecto a las otras dos cuentas que Boluarte abrió con Braulio Grajeda, exabogado de Vladmir Cerrón y quien fue nombrado viceministro de la de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Sobre este punto, la Fiscalía incluyó a ambos en la investigación fiscal por el financiamiento ilegal de las campañas electorales del 2020 y 2021 del partido Perú Libre .

5. De acuerdo al fiscal Rojas Gómez, ambos funcionarios abrieron una cuenta mancomunada donde recaudaron aportes ilícitos presuntamente enviados por miembros de Los Dinámicos del Centro y Los Tiranos del Centro, organizaciones criminales integradas por dirigentes de Perú Libre, que habrían operado cobrando cupos en el Gobierno Regional de Junín y la Municipalidad de Huancayo.