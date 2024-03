Encontraron evidencias en casa de de Dina Boluarte

101 Vistas

Amenazan a Colchado de pasarlo al retiro

Muchos congresistas se rasgan las vestiduras y rechazan allanamiento de Fiscalía en la vivienda de la presidenta Dina Boluarte y en la sede de gobierno: «Que es arbitraria, desproporcional y abusiva».

Porqué tanta bulla, de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Somos Perú y Alianza para el Progreso, es que no pueden comprender, en simple, lo que legalmente ha sucedido en la madrugada con la presidenta Dina Boluarte:

1) La orden de ingresar a la casa de Boluarte la dictó un juez. Según la Constitución nadie puede ingresar a un domicilio sin autorización judicial.

2) El juez cita antecedente de Pedro Castillo de que es posible que el/la Presidente/a puede/a ser investigado/a durante su mandato y dictarse medidas destinadas a proteger las pruebas de comisión de delitos.

3) El juez, en síntesis, autorizó el allanamiento (ingreso) a inmuebles para buscar evidencias (los relojes y joyas), básicamente, porque la Presidenta no asistió a las citaciones donde debía entregar tales objetos. Y entendió (palabras más, palabras menos) que eso era una conducta no colaborativa con la investigación.

4) El juez tomó en cuenta que los Rolex, según el representante de la marca en Perú, tienen un código interior que es rastreable. Se sabría, entonces, quién los pudo haber comprado.

5) Algo que he comentado desde lo que sucedió con el golpista Pedro Castillo: la inmunidad es del Presidente (personal); no de sus objetos o espacios físicos. No hay ley que así lo diga (como la inviolabilidad del recinto parlamentario). Claro que estos son asuntos que deben abordarse en una reforma constitucional para dar seguridad al Presidente pero tampoco que interfiera con investigaciones y cautela de pruebas, porque el Perú hace metástasis con la corrupción.

6) La Jefa de Estado no estaba pendiente de su petición de ser interrogada en otra oportunidad? No se debió esperar a que se resuelva su pedido? Ya pues, NO te victimices «Dinacha», la DIVIAC rompio la puerta de su casa, porqué NO le quedaba de otra. Al llamado de puerta se hicieron los sordos NO quisieron abrir. Para el juez en el Peru nadie tiene corona.

«En el allanamiento a la casa de Dina Boluarte se encontró documentación sobre un Rolex que se presume fue un regalo a la presidenta. La tarjeta de certificado del Rolex encontrado en la casa de la presidenta Dina Boluarte es del 2023. El modelo del reloj es el Date Just 36 de US$ 19 mil y tiene como dirección de compra el Real Plaza Trujillo con fecha 08/07/2023 ??? Una vez más le mintió al país».

7) Estamos en el Perú, y todo puede suceder. Cuando los políticos hacen sus «cagadas» es porque se sienten intocables, y cuando los que persiguen el delito hacen su trabajo, se ponen a llorar,.victimisarce o decir que es arbitrario, desproporcional y abusiva: a llorar al río.

8) Lo peor de todo Dina Boluarte prometió un mensaje a la Nación al mediodía, y recién se pronuncio a las 2.45 pm brindó un mensaje en el que manifestó sobre el allanamiento que el Ministerio Público y la Diviac realizaron en su vivienda de Surquillo y en el despacho presidencial, en Palacio de Gobierno, entre la noche del viernes 29 y la mañana del sábado 30 de marzo. Fue acompañada de sus ministros, e indicó que ha sido “sorprendente” la manera en que se dispuso el ingreso de las autoridades al interior de su domicilio, después que un efectivo policial utilizara una comba para abrir la puerta. Que es una mujer honrada con manos limpias y que a la fiscalia entregará la información requerida sobre los Rolex.

Y ahora, después que se han encontrado las evidencias sobre los Rolex???