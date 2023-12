Despido masivo de periodistas en diario  La República y Latina

14 Vistas

Se compra el pleito la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y denuncia los despidos encubiertos y precarización laboral en medios peruanos. La no renovación de contratos y despidos en La República y Latina no afecta solo derechos de periodistas, compromete calidad informativa y derecho a información de la ciudadanía. Y la FPP??? En estás circunstancias guarda silencio!!!

«En el caso de La República, no es primera vez ya lo han hecho antes, y cambiaban de razón social para no pagar derechos laborales, ya en 2020, un grupo de trabajadores del Grupo La República denunciaron que fueron despedidos por correo electrónico, con un mensaje de la empresa explicando que se decidió desvincular individualmente a ciertos empleados.

Cuántos millones recibieron La República y Latina de los gobiernos anteriores, que ya no reciben ahora, para que estén casi quebrados, esto demostraría el despilfarro que se hacía en publicidad estatal, por eso se trajeron abajo la Ley Mulder. No hay mal que por bien no venga. No nos perdemos nada bueno. Lo último que falta es que pidan apoyo con YAPE…como el «enano».