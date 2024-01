ARMARON MUÑECO PORQUÉ PATRICIA BENAVIDES LES PISABA EL CALLO

13 Vistas

Exasesor Jaime Villanueva confiesa que no tiene celular desde el cual chateaba. Esto confirmaría abuso de JNJ. Cuando le preguntaron sobre sus equipos telefónicos y señaló jque el número que tenía lo destruyó, lo partió en dos y que no tiene teléfono; entonces no se va poder corroborar esos chats, para no tener evidencia en el teléfono celular y así no poder corroborar que esos chats no sean verdaderos.