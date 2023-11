AGUSTIN LOZANO SE BURLA DE 33 MILLONES DE PERUANOS

8 Vistas

La Selección Peruana, hace rato que está eliminada, no sigan engañando a la afición, ni Mandrake el mago nos salva, no alcanzan los puntos debieron botar al mediocre de Juan Reynoso antes del partido con Bolivia. Eso pasa cuando creen que han descubierto la pólvora y que el DT es más importante que la selección.

Veamos: siendo generoso, Perú de local le gana a Chile, Bolivia y Paraguay y empata con Colombia, (10) de visita empata con Venezuela y Ecuador (2); 12 puntos, más sus 2 puntitos 14 con eso no clasifica al 7mo, siendo generoso y con un buen DT tendria que hacer cosas extraordinarias como ganar de visita a Uruguay, Ecuador, Colombia y Venezuela. Ahora no esperen más.

Hay que decirlo con Agustín Lozano como presidente todo se destruye, perdimos el repechaje, perdimos a Gareca, perdimos la estabilidad económica de los clubes, perdimos el Mundial sub 17, perdimos patrocinadores históricos, hasta perdimos el respeto en la cancha, perdimos reputación, perdimos en integridad. Perdemos en la cancha. Perdemos la ilusión. Nos han convertido en perdedores.

«El sinvergüenza de Agustín Lozano no llegó a la FPF por casualidad, fue por la forma mafiosa en la que se mantienen muchos dirigentes del fútbol peruano, se colgaron y vivieron de los triunfos de la selección lo cual ahora es anecdotico, porque siempre fuimos «gitanos» en el futbol».

No podemos estar cerca del 2024 y que el principal contenido de entretenimiento de todos los peruanos sea manejado por quién LA FISCALÍA señala como el líder de una «organización criminal» y pasa piola como si nada con apoyo de algunos alcahuetes de la prensa. No me incluyo en ese grupo, yo no miro de costado, yo apunto de frente y pongo el dedo en la llaga, porque eso es lo que hace un periodista honesto.

Sigue el circo, ante la presión de toda la afición la FPF le habría pedido a Reynoso que renuncie. Pero el «cabezon» hace rato declaró que el no piensa renunciar y piensa cumplir su contrato. La FPF tiene que llegar a un acuerdo con Juan Reynoso para liquidar sus servicios, contrato es contrato y se respeta.

En conclusión: esta catástrofe no es única responsabilidad de Reynoso, sino de Lozano y Oblitas, de todos los presidentes de clubes 1ra y 2da, de todas las ligas departamentales culpables directos de tolerar cobardemente como presidente a un directivo sancionado por reventa de entradas; pero el GRAN FRACASO es de todo el fútbol peruano.

Juntos, destruyeron el futuro que empezó a sembrarse bajo gestión de Oviedo y de Gareca en la selección, con la decisión de abortar un maravilloso proyecto de infraestructura como el de Chaclacayo. Directivos ajenos al fracaso constante de nuestros equipos en torneos internacionales, indolentes con el pésimo trabajo formativo, impávidos ante las sucesivas goleadas y humillaciones. Con ligas departamentales llenas de tramposos y traferos que arreglan resultados y clasificaciones a su antojo en Copa Perú.

La pésima gestión en el trabajo de menores, mal formados, canchas impresentables, con competencias en condiciones lamentables. En el Perú, está industrial del fútbol es manejada por mequetrefes y hampones, con intereses subalternos, buscan la mínima oportunidad para “meter uña” bajo la vista y licencia de los “buenos” que están allí calladitos porque “quieren arreglarlo todo desde dentro”. Una manga de farsantes, todos tienen la culpa de que el fútbol peruano sea el peor de Sudamérica