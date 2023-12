Quién es favorito en el próximo partido entre Argentina y Chile por las eliminatorias sudamericanas

38 Vistas

No hay dudas de que el próximo partido entre Argentina y Chile por las eliminatorias mundialistas será un encuentro de alta intensidad debido a la gran rivalidad que existe entre ambos equipos y por la importancia que tiene de cara al Mundial de Fútbol de 2026. A continuación se analizan el historial, las formaciones y el momento que atraviesa cada selección para apostar.

Argentina y Chile se han enfrentado un total de 90 veces. El balance favorece ampliamente al seleccionado de Lionel Scaloni con 52 victorias a favor, un dato que parece exagerado de acuerdo a lo observado en los últimos años.

Argentina ha ganado 58 partidos mientras Chile sólo cuenta con 6 victorias oficiales y registran un total de 26 empates. Si bien la estadística histórica se inclina de forma contundente a favor del tricampeón mundial, en los últimos años se ha vuelto mucho más equilibrada. Chile incluso supo imponerse en las únicas dos finales de la Copa América que disputaron ambos conjuntos.

En el año 2007 la llegada del entrenador argentino Marcelo Bielsa al seleccionado chileno inició un cambio importante que marcó el inicio de la llamada “Generación Dorada”. Con una camada de jugadores talentosos como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Claudio Bravo, Gary Medel, entre otros, Chile logró convertirse en uno de los mejores equipos del mundo (espn.com.ar, 2022).

En la Copa América del 2015, el equipo chileno llegó invicto a la final en la cual se enfrentó a la selección de Messi y compañía. Un equipo que venía de disputar nada más y nada menos que la final de la Copa del Mundo el año anterior. A pesar del poderío del cuadro argentino, Chile logró ganar la Copa por primera vez en su historia.

Apenas un año después, en 2015, “la Roja” repetiría en la final contra Argentina y se llevaría otra vez la victoria para coronarse Campeón de América por segunda vez consecutiva. Esto sin duda logró intensificar la antigua rivalidad entre ambos seleccionados y generar un ambiente especial cada vez que se enfrentan.

Argentina se mantiene fuerte en la cima de la tabla clasificatoria con 5 partidos ganados y apenas 1 perdido ante Uruguay. Acumula 15 de los 18 puntos posibles y tiene una diferencia de goles positiva con 6 goles a favor.

Cabe destacar que el único encuentro que perdió la selección de Lionel Scaloni fue contra Uruguay, su actual escolta en la tabla, un equipo que viene mostrando un sistema de juego impecable y difícil de descifrar para los rivales.

Chile se aproxima a la próxima jornada sudamericana con malas noticias. Actualmente ocupan la octava posición en las eliminatorias sudamericanas, lo que los sitúa fuera de los puestos de clasificación. Han ganado tan sólo 1 partido contra Perú, perdieron 3 y acumulan 2 empates.

La selección ha logrado apenas 5 puntos de los 18 disputados y tiene una diferencia de goles negativa con -4. Por si fuera poco, el entrenador de “la Roja” Eduardo Berizzo presentó su renuncia recientemente, dejando al equipo en una situación aún más complicada.

Argentina mantiene básicamente el mismo once que salió campeón del mundo en Qatar 2022. Los únicos cambios verdaderamente relevantes serían la incorporación de Giovani Lo Celso en lugar del “Papu” Gómez y la baja de Ángel Di María que luego del partido contra Brasil ha comunicado que no vestirá más la camiseta albiceleste en las eliminatorias.

En el caso de Chile, Alexis Sánchez sigue siendo su principal figura. A pesar de sus 34 años mantiene un buen nivel futbolístico y es uno de los pocos sobrevivientes de la generación dorada. Gary Medel y Arturo Vidal, ambos con 36 años, están rindiendo sus últimas presentaciones y probablemente no formen parte del equipo que llegue al Mundial en 2026 (espn.com, 2023)

La esperanza de la selección chilena apunta a la consolidación de jóvenes talentos como el mediocampista Víctor Méndez de 24 años y del atacante Ben Brereton, también de 24 años que juega actualmente en el equipo español Villarreal CF.

Es probable que en el transcurso de los próximos meses se sigan sumando jugadores jóvenes a la lista de convocados de la selección.

Tanto Argentina como Chile encaran un largo parón de jornadas eliminatorias. Sin embargo, ambas selecciones disputarán una buena cantidad de partidos antes de enfrentarse nuevamente. Ya está previsto que participen en varios encuentros amistosos además de los que se llevarán a cabo en la Copa América de Estados Unidos 2024 (espn.com, 2023).

El equipo argentino luce claro favorito ante un conjunto chileno que atraviesa un mal momento deportivo. Tal vez los próximos juegos le sirvan para consolidar ideas y logren volver a las eliminatorias sudamericanas con un equipo más competitivo.

