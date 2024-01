By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Imperdibles Películas sobre casinos ¿Tu pasión por el casino es extrema? Te contamos que el mundo del casino online ya llegó a las salas de cine.

En donde la didáctica de sitios web como 888 Casino traspasa a la pantalla grande y nos trae éxitos increíbles.

Si deseas pasar un rato más familiar, con tus amigos, o disfrutar por tu cuenta propia la calidad del cine, hoy te traemos 5 imperdibles películas sobre casinos.

Lanzada al mercado en 1995 y dirigida por el único e inigualable Martin Scorsese, Casino se califica como una de las mejores películas del género en todo su recorrido cinematográfico. Entre su elenco estrella, disfruta de las imperdibles actuaciones de Robert De Niro, James Wood y Sharon Stone, acompañados de un reparto de calidad.

No solo esto, sino que esta película también está basada en hechos reales, mostrando más a profundidad cómo funcionan los casinos y toda la mafia que hay en este negocio, más precisamente en Las Vegas.

Resacón en Las Vegas

También conocido como “The Hangover”, es una película lanzada en 2009 y se trata de una comedia basada en la vida de unos amigos que deciden celebrar su despedida de soltero en Las Vegas. Esta producción fue todo un éxito en taquilla, pues maneja la primicia “lo que sucede en Las Vegas, se queda en Las Vegas”

Es una película perfecta para pasar una noche con tus amigos mientras se ríen de los acontecimientos en pantalla.

Ocean’s Eleven

Steven Soderbergh fue el responsable de dirigir uno de los clásicos del cine más importantes del año 2001. Esta producción cuenta la historia de los planes de robo a tres casinos en Las Vegas, a cargo de la actuación de George Clooney, Andy García, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts y Don Cheadle.

Si eres amante de los juegos casino, esta película es ideal para ti. Tiene la acción y el ambiente necesario para pasar una tarde agradable.

Rain Man

También conocido como “El hombre de la lluvia” en su versión en español, es una película que está bajo la dirección del grande Barry Levinson en 1988. La trama gira en torno a un padre que antes de morir deja toda su fortuna a su hijo autista que pronto será internado en una institución mental.

No solo eso, también hay una hermosa relación afectiva cuando en el desarrollo de la película, el hermano mayor que no tiene herencia alguna, decide hacer algo al respecto, llevando a su hermano a Los Ángeles y poco a poco aprendiendo que el dinero no es tan importante.

El jugador

"The Glamber" en su idioma original, es una película del 2014 bajo la dirección de Rupert Wyatt. En este caso, la trama se centra en la versión oscura de los juegos casino; el vicio. Un hombre que cae bajo las influencias del juego no responsable y lo pierde todo, no sólo su dinero, sino el de las personas que ama.

Sin duda alguna, es la película perfecta para reflexionar sobre los riesgos del juego, además de pasar un momento agradable viendo cine del bueno.

¡Estas fueron nuestras 5 recomendaciones! ¿Qué esperas para pasar una tarde agradable con personas agradables mientras presencian las mejores historias de casino de todos los tiempos?