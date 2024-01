COMO GANAR en BLACJACK ONLINE 🏆 5 TIPS

By

Como ganar en blackjack online. El blackjack es uno de los juegos de casino más populares. Es rápido, divertido de jugar y tiene una posibilidad razonable de obtener ganancias siguiendo algunas estrategias simples.

El brackjack es uno de los juegos con más provabilidades de ganar.

Estos son cinco de los mejores consejos de como como ganar en blackjack online

La mayoría de los nuevos jugadores de blackjack seguirían tomando otra carta si su mano inicial fuera algo así como 12 u 13. Pero este es un error elemental.

Estar feliz de pararse en las manos como 12 o 13

Usted debe entender que el blackjack es un juego de cantidades conocidas. Si bien conoces tu mano, en este caso, 12 o 13 – solo conoces una de las cartas del crupier, su carta boca arriba. Dado que es más probable que su carta boca abajo tenga un valor de diez, ya que las decenas, las jotas, las reinas y los reyes tienen ese valor, entonces podemos adivinar su mano inicial más probable.

Digamos que el crupier muestra un 4, 5 o 6. Ahora, podemos asumir que su mano es 14, 15 o 16, y se verá obligado a tomar otra carta, lo que muy posiblemente lo hará pasar.

Cuando se cuenta con esta información, es prudente que un jugador se pare en algo tan bajo como 12. ¿Por qué arriesgarse a tomar una carta y quebrar, cuando es una suposición justa que eso es lo que hará el crupier?

Por supuesto, a veces el crupier no pasará de 21 y usted perderá la mano, pero el juego correcto a largo plazo es pararse en cualquier mano por encima de 11 si el crupier muestra una carta de apertura débil. La excepción a esta regla es si tienes un par. Divida todos los pares excepto 10, donde debe pararse, y 5, donde debe doblar.

Si estos números ya parecen un poco confusos, es una buena idea descargar un gráfico de estrategia de blackjack y consultar nuestro artículo sobre términos de blackjack.

No divida las decenas

Uno de los consejos fundamentales del blackjack para ganar a largo plazo es poner más dinero sobre la mesa cuando sienta que el crupier es débil y pueda agregar más fichas. Una forma de hacer esto es dividir cuando tienes un par.

Los principiantes pueden tener la tentación de dividir siempre las decenas, ya que es posible que puedan hacer un blackjack o al menos tener dos manos de acabado alto. Aunque es posible, y tendrías el doble de dinero sobre la mesa, nunca debes dividir las decenas.

Incluso si el crupier tiene una carta débil como un cinco, no dividas las decenas. Ya tienes una mano fuerte, 20, así que ¿por qué arriesgar más dinero para potencialmente perderlo todo si el crupier tiene suerte? Lo más probable es que ya tengas la mano ganadora, así que déjalo así.

Si tienes 11, duplica gratis a los diferentes juegos

Como ganar en blackjack online y básicas del blackjack

Otra forma de aumentar su dinero en la mesa en el momento adecuado es doblar. Eso significa que después de recibir sus dos cartas, puede duplicar su apuesta antes de continuar y tomar una tercera carta.

Cuando tenga una mano inicial de 11, siempre doble, sin importar la carta que muestre el crupier, a menos que tenga un as. Mientras tengas 11, es más probable que tu próxima carta tenga un valor de diez, por lo que terminarás con 21. Perfecto. Incluso si aciertas un ocho o un nueve, terminarás con una mano de 19 o 20.

Hay otras combinaciones de manos iniciales con las que puedes doblar, dependiendo de la carta boca arriba del crupier online casino holdem free bonus. Consulte su tabla de blackjack dinero real para obtener más detalles.

Nunca contrates un seguro los diferentes juegos de casino y jugar gratis a los diferentes

En algunas mesas de blackjack en línea para ganar en los diferentes juegos de casino, se le ofrecerá una apuesta de seguro de blackjack si el crupier muestra un as. La idea es que esta apuesta compense sus pérdidas si el crupier hace un blackjack.

Si bien eso puede sonar como una buena idea, no lo es, de todos modos, no a largo plazo. Las probabilidades de que el crupier haga blackjack no justifican el precio que debe pagar y el retorno del seguro.

Apuesta dentro de tu bankroll y mantente fresco gratis a los diferentes juegos

No se trata tanto de trucos de blackjack, sino de sentido común que mejorará tu juego en general. Como es importante con todos sus juegos de casino, o apuestas en general, siempre apueste lo que pueda pagar.

Si solo tiene spare 100 de repuesto para apostar en el futuro previsible, no apueste $25 por mano en el blackjack. Los cambios naturales del juego significan que es probable que pierda su dinero rápidamente.

Sin embargo, si apuesta $1 por mano, puede soportar una racha de mala suerte sin arriesgar todo su efectivo. Una vez que comiences a aumentar tu bankroll, puedes aumentar lentamente tus apuestas.

Por último, mantente fresco. Uno de los mejores consejos de blackjack es aceptar desde el principio que es un juego de suerte. Incluso si crees que estás listo para ganar una mano, el turno de una carta puede tener otras ideas. Perder en situaciones poco probables es parte del blackjack, y siempre recuerdas las malas rachas de las veces que tuviste la suerte de ganar una mano.

Así que mantén la calma, o podrías estresarte, y eso comenzará a afectar tu toma de decisiones, lo cual no es bueno.