HISTORIA de la RULETA y su JUEGO de APUESTA 🏆

By

455 Vistas

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

HISTORIA DE LA RULETA – Ruleta es un juego de casinos que lleva el nombre de la palabra francesa que significa pequeña rueda que probablemente se desarrolló a partir del juego italiano Biribi. En el juego, los jugadores pueden elegir hacer apuestas a un solo número, varias agrupaciones de números, los colores rojo o negro, si el número es impar o par, o si los números son altos (19-36) o bajos (1-18).

Hoy en día las casas de apuestas online la tienen entre uno de los juegos más pedidos por, y que alguna manera se puede aprender muy rápido el juego. Aquí les dejamos la historia muy interesante de la ruleta.

Para determinar el número ganador con los premios, un croupier hace girar una rueda en una dirección, luego hace girar una bola en la dirección opuesta alrededor de una pista circular inclinada que corre alrededor del borde exterior de la rueda. La bola finalmente pierde impulso, pasa a través de un área de deflectores, y cae sobre la rueda y en uno de los 37 (ruleta de estilo francés/europeo de cero simple) o 38 (ruleta de estilo americano de doble cero) o 39 (ruleta de arenas de triple cero). Las ganancias se pagan a cualquier persona que haya realizado una apuesta exitosa.

Historia de la Ruleta los orígenes de la ruleta evolución de la ruleta la ruleta en vivo

La primera forma de ruleta fue ideada en el siglo 18 en Francia. Muchos historiadores creen que Blaise Pascal introdujo una forma primitiva de ruleta en el siglo XVII en su búsqueda de una máquina de movimiento perpetuo. El mecanismo de la ruleta es un híbrido de una rueda de juego inventada en 1720 y el juego italiano Biribi.

El juego se ha jugado en su forma actual desde 1796 en París. Una descripción temprana del juego de ruleta en su forma actual se encuentra en una novela francesa de nombres La Roulette, ou le Jour de Jaques Lablee, que describe una rueda de ruleta en el Palais Royal en París en 1796.

La descripción incluía los bolsillos de la casa, » Hay exactamente dos ranuras reservadas para el banco, de donde deriva su única ventaja matemática. «Luego pasa a describir el diseño con,»…dos espacios de apuestas que contienen los dos números del banco, cero y doble cero«. El libro fue publicado en 1801. Una referencia aún anterior a un juego de este nombre fue publicada en regulations for New France (Québec) en 1758, que prohibió los juegos de «dice, hoca, faro y ruleta«.

Cómo eran la ruletas en ese entonces

Las ruedas de ruleta utilizadas en los casinos de París a finales de la década de 1790 tenían rojo para el cero simple y negro para el doble cero. Para evitar confusiones, se seleccionó el color verde para los ceros en las ruedas de ruleta a partir de la década de 1800.

En 1843, en la ciudad alemana de Bad Homburg, sus compañeros franceses François y Louis Blanc introdujeron la rueda de ruleta estilo 0 para competir contra otros casinos que ofrecen la rueda tradicional con bolsillos de casa cero simples y dobles.

Las primeras ruletas americanas tenían números del 1 al 28

En algunas formas de las primeras ruedas de ruleta americanas, había números del 1 al 28, más un cero simple, un cero doble y un Águila Americana. La ranura del Águila, que era un símbolo de la libertad americana, era una ranura de la casa que trajo el casino ventaja adicional.

Pronto, la tradición se desvaneció y desde entonces la rueda solo cuenta con ranuras numeradas. Según Hoyle » el 0 simple, el 0 doble y el águila nunca son barras; pero cuando la pelota cae en cualquiera de ellos, el banquero barre cada cosa sobre la mesa, excepto lo que puede pasar a ser apostado en cualquiera de ellos, cuando paga veintisiete por uno, que es la cantidad pagada por todas las sumas apostadas a una sola figura»

La Ruleta se expandió por todo Europa y EE.UU.

En el siglo 19, la ruleta se extendió por toda Europa y los EE.UU., convirtiéndose en uno de los juegos de casino más famosos y populares. Cuando el gobierno alemán abolió el juego en la década de 1860, la familia Blanc se trasladó a la última operación de casino legal restante en Europa en Monte Carlo, donde establecieron una meca del juego para la élite de Europa. Fue aquí donde la rueda de ruleta única cero se convirtió en el juego principal, y con los años se exportó a todo el mundo, excepto en los Estados Unidos, donde la rueda doble cero se había mantenido dominante.

Historia de la ruleta en EE.UU. se abrió paso por el Mississippi

En los Estados Unidos, la rueda doble cero francesa se abrió paso por el Mississippi desde Nueva Orleans, y luego hacia el oeste. Fue aquí, debido a las trampas desenfrenadas tanto por los operadores como por los jugadores, que la rueda se colocó finalmente en la parte superior de la mesa para evitar que los dispositivos se ocultaran en la mesa o la rueda, y el diseño de apuestas se simplificó. Esto finalmente se convirtió en el juego de ruleta de estilo americano.

El juego americano fue desarrollado en las casas de juego a través de los nuevos territorios donde se habían establecido juegos improvisados, mientras que el juego francés evolucionó con estilo y ocio en Monte Carlo.

Durante la primera parte del siglo 20, las únicas ciudades de casino de la nota fueron Monte Carlo con la tradicional rueda francesa de un solo cero, y Las Vegas con la rueda americana doble cero. En la década de 1970, los casinos comenzaron a florecer en todo el mundo. En 1996, el primer casino en línea, generalmente se cree que es InterCasino, hizo posible jugar a la ruleta en línea.

En 2008, había varios cientos de casinos en todo el mundo que ofrecían juegos de ruleta. La rueda doble cero se encuentra en los Estados Unidos, Canadá, América del Sur y el Caribe, mientras que la rueda única cero es predominante en otros lugares.

Curiosidad de la ruleta

La suma de todos los números en la rueda de la ruleta (de 0 a 36) es 666, que es el «Número de la Bestia».

Reglas de Juego de ruleta contra un casino la ruleta americana

Los jugadores de ruleta tienen una variedad de opciones de apuestas. Colocar apuestas internas es seleccionar el número exacto la ruleta americana de la bolsa en la que la bola caerá, o una pequeña gama de bolsas basadas en su proximidad en el diseño. Los jugadores que deseen apostar en el ‘exterior’ seleccionarán las apuestas en grupos posicionales más grandes de bolsillos, el color del bolsillo o si el número ganador es par o impar. Las probabilidades de pago para cada tipo de apuesta se basan en su probabilidad.

La mesa de ruleta generalmente impone la opción de apuestas mínimas y máximas, y estas reglas generalmente se aplican por separado para todas las a c o america apuestas internas y externas de un jugador para cada tirada. Para las apuestas internas en las mesas de ruleta, algunos casinos pueden usar fichas de mesa de ruleta separadas de varios colores para distinguir a los jugadores en la mesa. Los jugadores pueden seguir haciendo apuestas mientras la bola gira alrededor de la rueda hasta que el crupier no anuncie más apuestas o rien ne va plus.

Cuando un número ganador y el color está determinado por la rueda de la ruleta, el crupier colocará un marcador, también conocido como dolly, en ese número ganador cartel del evento de la ruleta del evento de la en el diseño de la mesa de la ruleta. Cuando el dolly está en la mesa, ningún jugador puede hacer apuestas, recoger apuestas o eliminar ninguna apuesta de la mesa.

El repartidor eliminará todas las demás apuestas perdedoras, ya sea a mano o por rake, y determinará todos los pagos a las apuestas ganadoras internas y externas restantes. Cuando el crupier termina de hacer pagos, el marcador se elimina del tablero donde los jugadores recogen sus ganancias y hacen nuevas apuestas. Las fichas ganadoras permanecen en el tablero.

Historia de la Ruleta de California

En 2004, California legalizó una forma de ruleta conocida como California Roulette.[7] Por ley, el juego debe usar tarjetas y no ranuras en la rueda de la ruleta para elegir el número ganador.

La ruleta online hoy en día – Historia de la ruleta

Las casas de apuestas hoy en día tienen entre sus juegos más solicitados a la ruleta online y en vivo.

La ruleta online funciona con un software llamado, el Random Number Generator (RGN). Este se encarga de generar números aleatorios, por lo que es imposible saber qué número va a salir en el giro. Por lo que tienes la garantía de que ninguna persona podrá manipular la ruleta online y de que el juego es totalmente aleatorio seguro para obtener premios, limpio y justo tan solo abriendo una cuenta en la casa de juego que también puedes elegir y probar suerte como en otros juegos como en las tragaperras.