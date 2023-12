Ucayali: Ocho Sur aclara que Ley Forestal aprobada no tiene incidencia en sus actividades

No aprenden: Otro apagón de Alianza Lima

Solo a través de la unidad, el respeto y la promoción de valores se puede alcanzar un desarrollo inclusivo y sostenible en beneficio del pueblo peruano, y no solo de unos pocos grupos que no representan los intereses del pueblo.

En estas festividades navideñas, hacemos un llamado a la serenidad, a la búsqueda de la paz y al diálogo constructivo por parte de estas organizaciones no gubernamentales que carecen de total legitimidad y personas relacionadas a ellas.

OCHOSUR NO HA PARTICIPADO EN LOS CAMBIOS EN LA NORMATIVA FORESTAL Y LA LEY APROBADA NO TIENE INCIDENCIA ALGUNA EN NUESTRA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Pucallpa.- A través de un Comunicado Ocho Sur, grupo empresarial dedicado a la producción sostenible de productos y derivados de la palma aceitera en Ucayali, pone en claro que no ha participado en los cambios realizado en la normativa Forestal y que la Ley aprobada, no tiene ninguna incidencia en su actividad empresarial.

