Trabajadores del Banco de la Nación paralizan labores en reclamo de mejores sueldos

En este aspecto, el secretario general de la organización sindical, Jorge Calderón Toro, manifestó que esta medida fue aprobada en un congreso realizado al interior del país, en el cual se declaró persona no grata al gerente general (e), Isaías Villanueva y al gerente de Asesoría Legal, Juan Carlos Bustamante por las irregularidades cometidas en sus gestiones, como despidos arbitrarios, bonos y préstamos.

