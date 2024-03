Renuevan red de alcantarillado en calle Cayetano de Querecotillo

Up Next

La renovación de la red de alcantarillado y buzón en la calle Cayetano representa un paso significativo hacia la garantía de un entorno más saludable y seguro para los más de 400 moradores de esta calle. Este proyecto no solo enmendará una necesidad urgente, sino que también demuestra que el trabajo en equipo y la colaboración entre entidades gubernamentales y empresas privadas asegura, en gran parte, el desarrollo de la provincia.

“Más de 70 viviendas se verán directamente beneficiadas con este nuevo proyecto de renovación de red de alcantarillado, donde se busca solucionar un problema persistente que ha venido afectando a la comunidad durante más de un año”, manifestó el gerente sub regional, Ing. Jorge Irazabal Alamo.

Este proyecto, es posible gracias al trabajo articulado entre el Gobierno Regional de Piura, y la Gerencia Sub Regional LCC, lo cual, representa un compromiso con el bienestar y la calidad de vida de los residentes de esta localidad. La obra contempla la instalación de 117.35 ml de PVC, construcción de 3 buzones y retiro de 2 buzones, reparación de conexiones domiciliarias de alcantarillado, reparación de conexiones domiciliarias de agua potable.

