Obra de pistas y veredas en asentamiento Pilar Nores registra avance del 45 %

Sullana, 25 de enero de 2024.- Un avance del 45 % de ejecución física presenta en la actualidad la obra denominada “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DEL A.H. PILAR NORES – SECTOR ESTE, DISTRITO SULLANA», en la región Piura. La obra es ejecutada por el gobierno regional Piura- GORE, a través de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna- Sullana.

Para comprobar dicho avance, funcionarios de esta entidad dependiente del GORE realizaron una visita inopinada de supervisión, por parte del equipo técnico de la sub división de obras y liquidaciones de dicha entidad, quienes constataron in situ los trabajos de avance que en la actualidad presenta supuestamente el 45 % de ejecución física.

Durante la vista realizada, los representantes del consorcio ejecutor “Obras Viales”, indicaron que los trabajos se vienen ejecutando de acuerdo con los aspectos técnicos y plazo establecido en el expediente técnico, el cual es de 120 días calendario.

Asimismo, es importante precisar que, las metas contempladas en este proyecto son: pavimentación rígida, sardineles de concreto, áreas verdes, señalización vertical, líneas en el pavimento, paso peatonal, nivelación de cajas de agua y de desagüe, entre otros. Todo ello, con una inversión de S/ 4,063,490.23 (cuatro millones sesenta y tres mil cuatrocientos noventa soles).

Cabe indicar que la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, desde este 24 de enero cuenta con nuevo gerente, cuya designación se dio mediante la resolución N° 023-2024/GRP, donde, el Gobierno Regional Piura designó al ingeniero civil Jorge Carlos Irazábal Álamo, en el cargo de Gerente Sub Regional, director de Sistema Administrativo IV de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna – Sullana.

Irazábal Álamo cuenta con maestrías en gestión pública e ingeniería civil. Asimismo, en la gestión pública se desempeñó como alcalde distrital de Querecotillo en dos oportunidades, gerente municipal en la comuna provincial de Sullana, miembro del directorio en Proyecto Especial Chira Piura, entre otros cargos.

El nuevo funcionario, reemplaza al Arq. Ruddy Flores Flores.