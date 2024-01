Municipalidad de Sullana inicia proceso excepcional para resolver disputa de límites con Miguel Checa

Up Next

“Más de setenta años tenemos con esta problemática de no definir los límites colindantes de Sullana y Miguel Checa. Hoy el alcalde provincial ha tomado la determinación de iniciar el procedimiento para poner fin a esta gran problemática que afecta a las poblaciones más vulnerables”, destacó el representante del Gobierno Regional.

Para ello, la autoridad edil se reunió este martes 9 de enero con el Director de la Sub Gerencia Regional de Bienes Regionales, Demarcación y Ordenamiento Territorial de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Abog. Daniel Eduardo Seminario Madueño; reunión que culminó con la suscripción del oficio en el que el alcalde sullanero confirma su participación en el proceso excepcional de delimitación entre Sullana y Miguel Checa.

By