Grupo Business Consulting firma convenio con Dirección Regional de Educación de Tumbes

Alcalde de Sullana demanda a la ministra de Vivienda no postergar más, importantes proyectos de saneamiento para la perla del Chira

Indicó por el presente convenio trabajarán con docentes de todos los niveles y con el Programa de Intervención Temprana (PRITE), que brinda atención especializada no escolarizada de de prevención, detección y atención educativa oportuna y de calidad a niños menores de tres años de edad con discapacidad o en riesgo de adquirirla.

By