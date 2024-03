Gobierno deja a los delincuentes a sus anchas, no cumple con su funcion constitucional

112 Vistas

Gobierno deja a los delincuentes a sus anchas

Mientras la presidenta Dina Boluarte alardea con sus viajes y compromisos internacionales, EXHIBIENDO SU COLECCIÓN DE RELOJES ROLEX y LE MIENTE AL PAÍS afirmando que «el ROLEX es un modelo antiguo». Sin embargo el especialista en relojes de alta gama David Sun representante de Perú Watches, señala que Rolex de la presidenta no es un modelo de antaño y su costo es de US$ 12,000 y 15,500? SIN CONTAR COSTOSAS PULSERAS Y ANILLOS DE ORO CON DIAMANTES Y BRILLANTES? DE DONDE? DE SU SUELDO EN RENIEC, POLLADAS O DINÁMICOS DEL CENTRO?

Para distraer con imágenes colgadas por la Presidencia, se logró observar que la mandataria Dina Boluarte y el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima -denunciado por regalar Rolex a cambio de favores’, se reunieron en Palacio de Gobierno en el 2023.

Mientras nuestro país cae en manos de la delincuencia, y lo peor de todo sin inmutarse protege al inepto ministro del Interior (PNP) Victor Torres, interpelado por el Congreso? Es una lastima ver cómo los peruanos hemos resignado nuestra fuerza moral para mirar en forma «normal» como el país está secuestrado por unos cuantos parásitos, que hacen lo que les da la gana desde el Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial, a vista y paciencia de todo el país, que no reacciona.

Por este menú votó el país? a degustar «no más pobres en un país rico». Los cojudignos y tarados que votaron por “el lapiz”, sumándose al voto de comunistas, porque según ellos era la opción razonable y que cualquier desviación del camino sería automáticamente corregida por la institucionalidad. Su candidato el golpista Pedro Castillo fue un fraude, para todas aquellas personas que votaron por él, un fracaso total, la sucesora Dina Boluarte, es más de lo mismo, “ha continuado con las políticas nefastas de desmantelamiento del Estado” aplicadas durante el gobierno de Castillo

La institucionalidad hace agua por todos lados, soportando los embates, no por sí misma, sino por sus propios errores y sus huestes, con funcionarios enredados en escándaletes, sin contar «las metidas de uñas» del hermano, que hasta ahora la libra y la Fiscalía no investiga contratos con chinos, formación de su partido político y nombramientos de prefectos y subprefectos a nivel nacional.

Con estas garrapatas, nos hemos acostumbrado al atropello del poder político y abuso de poder. No hay soberanía, no hay inversión, no hay oportunidad, no hay igualdad, no hay democracia, no hay seguridad, no hay salud, no hay educación, no hay trabajo, no hay respeto, no hay justicia! El país que tenemos hoy no es el que soñamos, la metamorfosis es brutal, parece no quedar nada del orgullo de ser peruano y es por la corrupción generalizada.

El problema no es Cuajone, ni los puertos y «corriente» en manos de los chinos trafas, ni Petroperu, mineria ilegal, el narcotráfico, tampoco los Juegos Panamericanos 2027, mucho menos el fortalecimiento de ONPE, RENIEC y el JNE para garantizar elecciones transparentes y creíbles, el problema es de nosotros que dejamos pasar todo como si fuera normal, sin reparar la magnitud de lo que sucede en nuestro país.

A pesar de los problemas y el deterioro de la imagen y la desaprobacion, al Gobierno le queda tiempo y le sobran ganas para hacer lo que quiere realmente hacer: tomarse el país. La receta es clara. Sus primeros ingredientes son la anarquía y el caos. La violencia de la delincuencia, los asesinatos, la inseguridad ciudadana no son más que los medios para obtenerlos.

Se han abandonado a su suerte vastas zonas del país para que sean tomadas por delincuentes, el narcotráfico y, como consecuencia, florezcan las economías ilegales y en la sombra. Lo que realmente se pretende es disminuir los flujos de inversión y los recursos fiscales de la mineria legal para que los remplacen otras fuentes ilegales…. mineria ilegal y narcotráfico, lo que traerá funestas consecuencias para la economía legal y el orden público.

No importa si se nombran personas con las cualidades y capacidades requeridas, lo importante es que respondan al dogma y se tomen las entidades. Muchos menos importa crear las condiciones para que los jóvenes estudien, trabajen o emprendan, pues lo importante es contar con un ejército de adeptos prepago. Pero, sin duda alguna, los ingredientes principales son la relativización cultural y el desprecio al empresario o emprendedor, que es el verdadero cambio que parece se quiere imponer.

Se quiere un país con un sector privado debilitado y sumiso y un sector público grande e inoperante, con inseguridad para generar desconfianza y temor en la ciudadanía. No se ven legítimos intereses de cambio por parte del Gobierno y sus huestes, para mejorar el bienestar ciudadano. Simplemente se observan discursos vagos, sin hechos concretos que arreglen los problemas y generen confianza y, lo que es peor, con proyectos de ley saborizados con mermelada y burocracia que empeorarán la economía, la salud, el empleo y el bienestar ciudadano.

Hasta cuando un país a la deriva, directo al despeñadero, o tal vez con las condiciones perfectas para su toma y control por comunistas que quieren otra Venezuela.