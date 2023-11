Fiscalía Archiva caso de Pilar Nores después de 8 años de investigación

By

Adversarios políticos se pelaron tenemos Pilar Nores para rato: No existe indicio mínimo de lavado de activos.

«No existe algún elemento probatorio que demuestre que ambos se hayan enriquecido de manera ilícita o blanqueado fondos».

María del Pilar Nores Bodereau es una economista argentina nacionalizada peruana.​ Fue primera dama del Perú desde 1985 hasta 1990 y desde 2006 hasta 2011, en los dos gobiernos de su esposo, el líder aprista Alan García.

La distinguida exprimera «Dama» Pilar Nores, se sobrepuso a 8 años de cargamonton y linchamiento de caviares, rojos, morados y prensa vendida, solamente por ser la esposa del Ex Presidente de la Republica Dr. Alan Gabriel García Pérez:

1. Recordemos que la pesquisa se inició con base en el informe de la comisión investigadora multipartidaria del Congreso que incluyó al exmandatario Alan García por supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de activos y otros delitos.

2. Ese documento fue remitido a la Fiscalía en el 2015. Ante el archivo del inicio de indagaciones por parte del Ministerio Público en aquella fecha, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos presentó una queja en octubre del 2016, la cual fue declarada fundada.

3. Esto permitió iniciar diligencias preliminares en enero del 2017 contra Alan García, José Nava, José Antonio Chang y Pilar Nores, entre otros.

4. Pilar Nores, se pronunció este jueves sobre el archivamiento de la investigación que le seguía la Fiscalía por supuesto lavados de activos. De acuerdo con el Ministerio Público, Pilar Nores y otros personajes integraban una presunta «organización criminal» que habría recibido aportes ilícitos de parte de la constructora brasileña Odebrecht para su fundación, el Instituto de Trabajo y Familia. “No existe indicio mínimo de lavado de activos, a la exprimera dama se le acusó de recibir aportes ilícitos de la empresa carioca Odebrecht para su fundación, el Instituto de y Familia» 5. La Fiscalía archivó definitivamente una investigación por lavado de activos contra la ex primera dama, Pilar Nores de García, quien fue investigada por la presunta recepción de fondos ilícitos a través de la fundación Instituto Trabajo y Familia. La medida también alcanzó a Carlos Camino Linares, Jorge Barco Martínez, Jesús Espinoza Cuestas, Carlos Arana Vivar, Umberto Olcese Ugarte, Julio Herrera Pumayauli, Wally Palacios Kuhn, a la empresa Desarrollos Salkantay SAC y al exministro Hernán Garrido Lecca solo respecto del periodo comprendido entre enero de 1991 hasta diciembre del 2004.

6. Este caso fue reabierto, a raíz del informe de una «megacomisión» del Congreso de 2015 contra Pilar Nores, exesposa de Alan García, terminó archivado. El fiscal Richard Rojas señaló que no existen indicios objetivos del delito de lavado de activos.

“Queda proscrito el subjetivismo y la imputación conjetural, que no es suficiente para vulnerar el derecho a la presunción de inocencia, máxima si no existen otros indicios objetivos de su presunta responsabilidad”, señala la Disposición 04, del 10 de noviembre de este año.

Cómo le habrá quedado el ojo, el higado a sus adversarios políticos: a Alan Glarcia lo persiguieron y acosaron 30 años y a Pilar Nores 8 años, y patinaron no pudieron encontrar nada: a llorar el río.