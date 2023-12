En Piura, más de 400 policías se gradúan para fortalecer la seguridad ciudadana del país

Esta ceremonia de egreso fue presidida por el general PNP Miguel Ángel Cayetano Cuadros, jefe de la Primera Macro Región Policial Piura, quien reconoció y felicitó a los tres primeros puestos del cuadro de méritos: sub oficiales de tercera PNP Kevin Guerrero (1er. puesto), Jasson Terán Cubas (2do. puesto) y Julio César Quiroz Mendoza (3er. puesto).

Piura, 23 de diciembre de 2023.- Un total de 433 estudiantes concluyeron su formación inicial en la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional PNP Piura y se graduaron como Sub Oficiales de Tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP), sumándose a la indesmayable labor de fortalecer la seguridad de los peruanos.

