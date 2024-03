Descarado Abuso de Poder Judicial contra difunto Alan Garcia

By

Abuso del Poder Judicial contra difunto Alan Garcia

¡LA CONJURA CONTRA ALAN AÚN MUERTO!

Toda una cortina de humo, un distractivo, del Poder Judicial ciego, sordo y mudo.

El Poder Judicial (PJ) en forma increíble y desconociendo el Código Penal, dio luz verde al Ministerio Público (MP) para acceder a la información contenida en los dos celulares personales incautados durante el allanamiento en la residencia de Alan García, el día de su muerte, el 17 de abril del 2019, es decir hace cinco años.

Que casualidad, el juez Leodán Cristóbal, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, le concede solicitud al equipo Lava Jato, liderado por el inefable fiscal José Domingo Pérez, en busca de supuestas evidencias relacionadas con Alan García y Odebrecht. El expresidente ya no está sujeto al proceso debido a su muerte, pero el equipo de fiscaletes quieren armar escándalo y pretenden absurdamente armar un circo con supuesta información relevante en los celulares confiscados: no hay otra.

1. El sólo anuncio de abrir el celular de Alan García, mientras el Fiscal de la Nación remueve a los fiscales de los casos de Vladimir Cerrón y Martín Vizcarra? Cuando el Procurador denuncia a Rafael Vela y el Poder Judicial le da medida cautelar y lo repone en el cargo? Y la JNJ buen gracias?

2. En aras de equidad, porque no emplazan la presentación de pruebas de los «dichos» de Luis Nava y Miguel Atala y se sanciona el circo armado? De esta forma no quede impune la eventual filtración de información a IDL? No les parece.

3. Porqué los teléfonos de la gran corrupta y piscinera de Susana Villaran, del lagarto Vizcarra, Sagasti, Castillo, ni los tocan, y están vivos? Esta es una prueba más que estas alimañas del Poder Judicial y la Fiscalía, se burlan de la ciudadanía, sabemos que esta seudo-izquierda es saqueadora y hambreadora.

4. A las pruebas me remito:

Jose Domingo:“Gustavo, se vienen los 5 años de Alan y no tenemos NADA”

-Gustavo: “Ten paciencia como Rafael, ¿Viste que ya volvió?

-Jose Domingo: “Pero me preguntan a mi, no a él”

-Gustavo: “Los celulares de Alan, eso entretiene”

– José Domingo: “Eres un maestro en “cercos”.

5. ¿Quién mintió? Barata. Abril 2019: “En dic. 2006 le hice la 1ra. entrega de dinero a Luis Nava”.

– Nava: Setiembre 2019: “Barata, en dic. 2006, no me entregó nada”

Uno de los colaboradores mentía. Uno de debió perder su condición de tal e irse preso.

Y el fiscal. ¿no se dio cuenta?

6. Sigamos la afirmación de Nava:

“En dic. 2006 Barata llevó 5 loncheras de $60 mil dólares c/u.”

$60 mil x 5= $300 mil dólares.

Si Barata ya llevaba efectivo ¿Por qué Alan, el 2012, tendría que haber “inventado” una conferencia y viajar a São Paulo?

Y el fiscal. ¿No se dio cuenta?

7. Sigamos las afirmaciones de Nava: En todas sus “revelaciones” no dice: “Yo vi” “Fui testigo” “Doy fe”, etc.

Sostiene su dicho con el sugerido término “Tengo conocimiento”.

“Tengo conocimiento” no equivale a decir “he sido testigo”

Y el fiscal. ¿No se dio cuenta?

8. La primera vez, Nava dice haber pensado que la razón de que un “hombre de esa elegancia como Barata llevara una lonchera con su almuerzo” podía deberse a que “era un hombre enfermo y que llevaba una dieta especial; siempre que Jorge Barata iba al local de campaña iba con una lonchera”.

-“Barata llevaba loncheras GENERALMENTE A LAS 5 PM”.

-“Creí que Barata llevaba SU ALMUERZO en las loncheras”.

¿almuerzo? ¿ A las 5PM?

¿Puede tener consistencia una afirmación así?

Lo que sí podríamos concluir es que Barata debe sufrir una gastritis severa.

¿Y el fiscal? Qué le ofreció el fiscal a Nava?, para que dé esos testimonios falsos?

En exclusividad IDL-Reporteros, accedió a la declaración de Nava, este indicó que “tuvo conocimiento” de que Barata entregó dinero a García a través de loncheras en el local de campaña del 2006.

9. Y las declaraciones brindadas por Jaime Villanueva, el exasesor de Patricia Benavides, exfiscal de la Nación, en torno al seguimiento que hacían los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela sobre al Caso Odebrecht para involucrar el expresidente Alan García?

De acuerdo al documento donde se transcribe las declaraciones de Villanueva, «Me acuerdo también que Rafael Vela me comentó que, en esa época, lo que pasa que todos los medios «caviares» que lo apoyaban, como se trataba de Martín Vizcarra, no lo estaban apoyando, lo habían dejado entonces yo le dije anda habla con Gustavo Gorriti y él me comentó que fue a hablar con él»

10. «Literal me dijo ‘Jaimito, he hablado con Gustavo y le he cobrado de Alan Alan» por que yo a él le di toda la información para cercar a García. Para dar contexto recordemos que cuando llegó Alan García a una situación de la fiscalía, él viene. Cuando él está aquí. Gorriti saca un reportaje con los recibos del pago de Odebrecht que habría hecho por las conferencias de la García y en el mismo momento en que Alan está en la citación con José Domingo, ya había pedido el impedimento de salida«, reza la declaración.

11. Villanueva indicó que esa planificación buscaba que Alan Garcia no salga del país, incluso agrega que le comentó que lo había hecho con Gorriti, por eso me dijo que había ido «a cobrarle lo de Alan». Posterior a este hecho, refirió que Gorriti salió en una entrevista a apoyar al fiscal Rafael Vela y a partir de aquí recibe el apoyo de medios de comunicación, esto con el fin que Zoraida Ávalos no lo retire del caso.

Que más pruebas para confirmar esta cortina de humo el abrir los celulares de Alan…