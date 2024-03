Comunidad indígena denuncia en Lima a ONGs IDL y FPP por violación de derechos humanos

Por su parte, Wilson Barbarán Soria, jefe de la comunidad Santa Clara de Uchunya, alertó a las autoridades nacionales e internacionales a no dejarse sorprender y pidió ayuda para detener los abusos de estas ONGs, amparándose en su legítimo derecho de vivir en paz.

Los miembros de la delegación shipibo-konibo manifestaron su total rechazo a las ONGs IDL y FPP por abusar de sus derechos humanos al no respetar su autonomía constitucional, a las autoridades y sus pobladores, así como usar el nombre de la comunidad sin consentimiento y perseguir y criminalizar a sus comuneros por no seguir sus órdenes.

