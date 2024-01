Agricultores y pueblos amazónicos respaldan al Congreso por aprobación de Ley Forestal

Señalan que la modificación de la Ley Forestal y Fauna Silvestre no pone en peligro nuestros bosques, porque la propuesta está orientada a terrenos sin cobertura forestal, quiere decir áreas degradadas, lo que implica que no promoverá la tala de bosques primarios ni la ampliación de la frontera agrícola.

Si no se hubieran corregido estos artículos, se corría el riesgo de profundizar la crisis económica y social del país, porque casi toda la agricultura del Perú seria ilegal o informal, pues según detalla el propio Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) solo el 16% del agro del país se ubicaría en el lugar adecuado para ejercer la agricultura.

También lamentaron el accionar de ciertas ONGs que no representan los intereses del pueblo peruano sino de grupos de interés foráneos al querer imponer sus puntos de vista a la fuerza sin diálogo ni respeto alturado.

