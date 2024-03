By

A presidenta Dina Boluarte no le interesa salud del pueblo

En un abrir y cerrar de ojos las farmacias y boticas asustan con precios prohibitivos de medicamentos de marca.

Hacen su agosto, las farmacias y boticas en el Perú ya no están obligadas a vender medicamentos genéricos, el 25 de febrero de 2024 venció la obligación que tenían las farmacias y boticas de todo el Perú para vender y tener en stock una lista de genéricos, disposición regulada por el decreto de urgencia Nº 007-2019 que se mantuvo desde la pandemia hasta unas semanas atrás.

Qué pasó?

El ente regulador que NO tomó acción en este caso es la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud (Minsa) para mejorar los procesos y evitar la burocracia. SE QUEDARON DORMIDOS EN VEZ DE ESTAR PENDIENTE FECHA DE VENCIMIENTO PARA AMPLIAR EL DECRETO DE URGENCIAS? O ES QUE QUIEREN QUE MUERAN MAS RÁPIDO???

«Para quién juega el ministro del Minsa, César Vasquez, porqué no se preocupó de extender el DS que permitía vender medicamentos genéricos? Vasquez hunde la salud de los más pobres, por ello Dina Boluarte debe retirarlo del cargo por inútil e incapaz».

Para el Minsa, «la salud NO es un tema público». Puede estar en manos de cualquiera que lo vea solo como un mero acto comercial. NO LE INTERESA EL BOLSILLO DE LAS GRANDES MAYORÍAS DE PERUANOS QUE COMO SEA PAGUEN LOS PRECIOS DE MEDICAMENTOS DE MARCAS.

La única solución;

«los medicamentos genéricos deberían venderse por medio de un Decreto Supremo que no tenga fecha límite, sino que sea permanente. Mejor dicho por medio de una ley, asimismo que haya una lista de productos genéricos, pero debería ampliarse, porque hay otras enfermedades que también necesitan esos medicamentos».

Qué se debería hacer en forma inmediata?

Aprobar un «Proyecto de ley que facilite el acceso universal de la población a los productos genéricos y promueva la información adecuada al usuario en las distintas farmacias y boticas del país. En vez de querer imponer a los bioequivalentes, ya que el Estado tiene, en primer lugar, la obligación de ampliar la cantidad de medicamentos genéricos y asegurar la provisión de estos medicamentos porque en las farmacias muchas veces no se encuentran.

«En vez de tener fecha de vencimiento de las autorizaciones para su presencia en las farmacias, debió convertirse en una disposición permanente de la Ley General de Medicamentos».

1. Cabe precisar que la mayoría de productos genéricos son para combatir enfermedades respiratorias, hipertensión, diabetes, entre otras. Todos los medicamentos se fabrican dentro de los estándares y deben estar supervisados,

“Los medicamentos genéricos hoy día están curando y salvan vidas. En muchos países hay una política genérica, en nuestro país también debe haber”.

2. Qué esta ley de política generica, tiene la finalidad de que más personas puedan adquirir las medicinas a un precio accesible. Es así como al existir competencia, las empresas se verán en la obligación a establecer el costo alcanzable.

3. El Ministerio de Salud (Minsa) da a conocer qué se está gestionando un proceso para crear una comisión multisectorial para el tema. No obstante, hace un llamado a las farmacias continuar abasteciendo sus locales con estos medicamentos genéricos: el ministro de salud debe renunciar por inútil e incapaz.

Es evidente que la presidenta Dina Boluarte, sigue en sus trece, rodeada de burros que hacen el papel de funcionarios o asesores:

«Si no hay medicinas en los propios Centros de Salud y Hospitales del Estado, de dónde creen que saldrán, si tampoco las farmacias privadas no tienen o dejarán de venderlas? Ya pues, no vendan humo, alguien está sacando cuentas, mientras el Legislativo y el Ejecutivo se dan la gran vida, a costa del dinero del Estado».