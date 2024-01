Iván Torres la Torre: Vladimir Cerrón debe ponerse a derecho

Iván Torres la Torre penalista y candidato al decanato del Colegio de Abogados de Lima (CAL), se pronunció sobre el caso de Vladimir Cerrón dijo que le debe una respuesta al poder judicial y tiene que ponerse a derecho quien se encuentra en la clandestinidad y no quiere rendirle cuentas ante la justicia de la república, tiene muchas carpetas de investigación fiscal que van a determinar la acusación en su contra por todos los hechos de corrupción que tiene Cerrón, además viene siendo investigado por organización criminal, lavado de activos por lo tanto esta expuesto a una retribución de pena y reparación civil en su memento le tocara pagar, su panorama es bastante complejo judicialmente, agregó el jurista IvánTorres la Torre.

