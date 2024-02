MEJORES HOTELES del MUNDO 🏆 TOPs 10

By

491 Vistas

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Mejores hoteles del mundo. Nada más justo que dejar en mano de los turistas la decisión sobre cuáles son los mejores hoteles del mundo.

Mejores hoteles del mundo

Porque más vale la opinión de muchos de ellos que asisten de que la crítica de un solo periodista o vehículo sobre un determinado establecimiento.

Los mejores hoteles del mundo

Y eso es lo que el sitio web TripAdvisor viene haciendo desde hace algún tiempo, con el Premio Travellers’ Choice.

TAMBO DEL INKA, PERU

Mejores hoteles del Mundo

Décimo mejor hotel del mundo, el Tambo del Inka es uno de los mejores establecimientos hoteleros de la América del Sur. Ubicado en Urubamba, tiene un tren para Machu Picchu, además de un spa de lujo. El turista tendrá la oportunidad de degustar platos de la cocina peruana, que se encuentra reconocida como una de las mejores del mundo.

El Tambo del Inka en Perú no solo se destaca por su clasificación como el décimo mejor hotel del mundo, sino que también cautiva a los visitantes con su ubicación privilegiada en Urubamba. Este oasis de lujo se convierte en un punto de partida ideal para explorar la majestuosidad de Machu Picchu, gracias a su tren exclusivo que conecta a los huéspedes con esta maravilla arqueológica. La experiencia no solo se limita a la aventura en las montañas, ya que el hotel ofrece un spa de lujo que invita a los visitantes a relajarse y rejuvenecer en un entorno idílico.

La exquisitez culinaria también es parte integral de la experiencia en el Tambo del Inka, ya que los turistas tienen la oportunidad de deleitarse con la reconocida cocina peruana. Los platos auténticos y deliciosos sirven como un homenaje a la rica herencia gastronómica del país, destacando sabores únicos y utilizando ingredientes frescos y locales. De esta manera, el Tambo del Inka no solo se erige como un destino de lujo, sino como un santuario que permite a los viajeros sumergirse en la belleza natural y la cultura culinaria excepcional de Perú

ESTALAGEM ST HUBERTUS, BRASIL

Mejores hoteles del Mundo

El noveno hotel más bien conceptuado es brasileño. El Estalagem St Hubertus se encuentra en Gramado, estado de Río Grande del Sur, y cuenta con una hermosa vista hacia el Lago Negro. Excelente opción en invierno, cuando las temperaturas son más bajas en la Sierra Gaucha, creando un clima bastante romántico.

El Estalagem St Hubertus en Brasil, es un testimonio de la elegancia y la sofisticación enclavado en el encantador entorno de Gramado, en el estado de Río Grande del Sur. Más allá de su reconocimiento mundial, este hotel brasileño cautiva con su espectacular vista hacia el Lago Negro, creando un escenario pintoresco y romántico que se destaca especialmente durante el invierno. La elección de este destino en la Sierra Gaucha es particularmente acertada en esta estación, cuando las temperaturas más bajas añaden un toque de encanto adicional, convirtiendo la experiencia en una verdadera escapada romántica.

La belleza del Estalagem St Hubertus se extiende más allá de su ubicación idílica. Este hotel ofrece a sus huéspedes un ambiente acogedor y lujoso, donde cada detalle está cuidadosamente diseñado para garantizar una estancia inolvidable. Las instalaciones del hotel, combinadas con su entorno natural, proporcionan una experiencia única que va más allá de las expectativas. Los visitantes pueden disfrutar de la tranquilidad de los alrededores, explorar los encantadores alrededores de Gramado y, al mismo tiempo, sumergirse en el lujo y la atención excepcional del Estalagem St Hubertus, haciendo de esta elección una opción incomparable para quienes buscan una experiencia de hospedaje distinguida..

AL MAHA, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS y arenal volcano national park costa o volcano national park costa rica

Mejores hoteles del Mundo

El Al Maha, en los Emiratos Árabes, se destaca principalmente por su entorno. El hotel se encuentra dentro de una reserva en el desierto de Dubai, proporcionando best hotels in al visitante una vista única y el contacto con la vida salvaje de la región. Hay paseos por el desierto organizados por el Al Maha.

El Al Maha en los Emiratos Árabes Unidos emerge como una joya única gracias a su ubicación extraordinaria en el desierto de Dubai. Situado dentro de una reserva hotels in the, este hotel ofrece a los visitantes una experiencia sin igual al sumergirlos en un entorno natural y sereno que destaca por su belleza desértica. La armonía entre la arquitectura del hotel y el paisaje circundante crea un ambiente excepcionalmente lujoso, donde los huéspedes pueden disfrutar de la tranquilidad del desierto y, al mismo tiempo, vivir el esplendor de la vida salvaje que habita en la región auberge resorts collection.

Una de las experiencias más destacadas que ofrece el Al Maha es la posibilidad de participar en paseos por el desierto organizados por el propio hotel. Estas excursiones permiten a los visitantes explorar a fondo la majestuosidad del desierto, ofreciendo no solo una vista única, sino también la oportunidad de encontrarse cara a cara con la fauna autóctona de la región. Desde avistamientos de aves exóticas hasta la posibilidad de observar los rastros de animales salvajes, cada paseo por el desierto se convierte en una aventura fascinante que realza la conexión entre los huéspedes y el entorno natural que rodea al Al Maha. Este hotel no solo proporciona lujo y comodidad, sino que también se erige como un portal hacia la maravilla del desierto worlds best hotels, ofreciendo una experiencia única e inolvidable en los Emiratos Árabes Unidos.

ALPIN SPA TUXERHOF, AUSTRIA lodge at blue sky y singita lodges kruger national park

Mejores hoteles del Mundo

El Alpin Spa Tuxerhof está a 1300 metros sobre el nivel del mar, en la entrada del valle Tuxertal, y dispone de más de 2 mil m2 de la zona de spa y sauna. Desde el hotel es posible realizar caminatas por la montaña, paseos en bicicleta y hasta practicar golf.

El Alpin Spa Tuxerhof en Austria se alza majestuosamente a 1300 metros sobre el nivel del mar, marcando su presencia en la entrada del valle Tuxertal. Este enclave alpino ofrece a los huéspedes una experiencia única de bienestar, ya que cuenta con más de 2 mil m2 dedicados a instalaciones de spa y sauna. La altitud del hotel no solo brinda vistas panorámicas impresionantes de las montañas circundantes, sino que también contribuye a una sensación de paz y serenidad que envuelve a los visitantes durante toda su estancia.

Además de las lujosas instalaciones de bienestar, el Alpin Spa Tuxerhof se convierte en el punto de partida perfecto para explorar la belleza natural de la región. Los huéspedes pueden emprender emocionantes caminatas por la montaña, descubrir los senderos en paseos en bicicleta y disfrutar de una partida de golf en un entorno alpino pintoresco. Estas actividades al aire libre permiten a los visitantes sumergirse en la majestuosidad de los Alpes austríacos, combinando la relajación del spa con la emoción de la aventura alpina. El Alpin Spa Tuxerhof se erige así como un refugio de bienestar y exploración, proporcionando a sus huéspedes una experiencia completa que celebra la belleza de la naturaleza alpina.

COCOA ISLAND BY COMO, ILHAS MALDIVAS

Mejores hoteles del Mundo

El Cocoa Island se encuentra en un complejo privado en medio de las Islas Maldivas. Son 33 suites sobre el agua azul turquesa con pasarelas para la isla privada que forma parte del complejo. El hotel organiza excursiones de un día como buceo, pesca, observación de delfines, además de yoga y otras actividades relajantes.

Cocoa Island by COMO, en las Islas Maldivas, se presenta como un verdadero paraíso enclavado en un complejo privado que destaca por su exclusividad y elegancia. Con 33 suites suspendidas sobre las aguas azul turquesa, cada una conectada a la isla privada por pasarelas, el hotel ofrece a sus huéspedes una experiencia de lujo sin igual. Este diseño arquitectónico único no solo garantiza una privacidad excepcional, sino que también sumerge a los visitantes en la belleza serena de las aguas cristalinas que rodean cada suite.

La experiencia en Cocoa Island se extiende más allá de sus lujosas habitaciones. El hotel organiza emocionantes excursiones de un día que permiten a los huéspedes explorar la rica biodiversidad marina de las Maldivas. Desde inmersiones espectaculares hasta la pesca en aguas cristalinas y la emocionante observación de delfines, el abanico de opciones asegura que cada visitante encuentre la actividad que mejor se adapte a sus gustos y preferencias. Además, para aquellos que buscan la relajación total, el hotel también ofrece sesiones de yoga y otras actividades calmantes, creando así una experiencia integral que fusiona la aventura con el bienestar en este rincón paradisíaco de las Islas Maldivas.

BELMOND PALACIO NAZARENAS, PERU

Mejores hoteles del Mundo

Más de un peruano en la lista de los mejores hoteles del mundo. Situado cerca de la plaza principal de Cuzco, el hotel se encuentra en un antiguo convento y ofrece al turista, instalaciones de lujo y un servicio impecable. Todas las suites cuentan con un bar privado con ingredientes cosechados en la región y reserva extra de oxígeno para las personas que no se sienten bien con la altitud (más de 3 mil metros).

El Belmond Palacio Nazarenas en Perú es una joya en la lista de los mejores hoteles del mundo y representa un ejemplo de elegancia y tradición en la ciudad de Cuzco. Su ubicación estratégica cerca de la plaza principal permite a los visitantes sumergirse en la rica historia y cultura de la región. El hotel ocupa un antiguo convento, aportando una atmósfera única que combina la arquitectura colonial con las comodidades modernas. La atención al detalle y el servicio impecable que ofrece el Belmond Palacio Nazarenas hacen que cada estancia sea una experiencia de lujo inolvidable.

Las suites exclusivas del hotel no solo ofrecen un refugio de comodidad, sino que también incorporan elementos auténticos de la región. Cada suite cuenta con un bar privado abastecido con ingredientes locales cuidadosamente seleccionados, proporcionando a los huéspedes la oportunidad de degustar auténticas delicias peruanas. Además, la atención a la salud y el bienestar de los visitantes se evidencia en la consideración hacia la altitud de Cuzco, que supera los 3 mil metros sobre el nivel del mar. Ofreciendo una solución única, todas las suites cuentan con una reserva adicional de oxígeno para aquellos que puedan necesitar adaptarse gradualmente a la altitud, asegurando una estancia cómoda y segura en este encantador enclave peruano.

FOUR SEASONS GRESHAM PALACE, HUNGRIA

Mejores hoteles del Mundo

Del Four Seasons Gresham Palace Budapest, el viajero tiene una hermosa vista del Río Danubio y de las colinas de Buda (la capital húngara se divide en dos regiones: Buda y Pest). El palacio fue construido en 1906, pero se destaca para la cena que puede ser reservado por el hotel: una noche en la Opera House de Budapest, con una mesa exclusiva en el centro del escenario.

El Four Seasons Gresham Palace en Budapest, Hungría, ofrece a los viajeros una experiencia incomparable con vistas espectaculares al Río Danubio y a las colinas de Buda, que añaden un toque mágico a la estancia. La ubicación estratégica del hotel, situado en el corazón de la ciudad que se divide entre Buda y Pest, permite a los huéspedes explorar fácilmente los encantos de la capital húngara. La arquitectura majestuosa del palacio, construido en 1906, combina a la perfección con las comodidades modernas, creando un ambiente que fusiona la historia con el lujo contemporáneo.

Una experiencia culinaria única aguarda a los huéspedes del Four Seasons Gresham Palace. La posibilidad de reservar una cena exclusiva en la Opera House de Budapest, con una mesa ubicada en el centro del escenario, añade un toque de glamour a la estancia. Esta experiencia sin igual permite a los comensales disfrutar de una cena exquisita mientras absorben la majestuosidad del entorno teatral. La combinación de la opulencia del Four Seasons con la atmósfera única de la Opera House crea un recuerdo perdurable, convirtiendo la estancia en una experiencia cultural y gastronómica que perdura en la memoria de los afortunados visitantes.

SHINTA MANI CLUB SIEM REAP, CAMBOYA

Mejores hoteles del Mundo

El Shinta Mani Club tiene en sus instalaciones a más de un restaurante y de un bar, todas decoradas con mucho lujo y de servicio fantástico. El hotel hace excursiones por la zona y organiza visitas particulares a los templos de la región.

El Shinta Mani Club en Siem Reap, Camboya, emerge como un oasis de lujo y sofisticación que cautiva a los visitantes desde su entrada. Además de sus magníficas instalaciones, el hotel alberga no solo uno, sino varios restaurantes y bares, todos decorados con un gusto exquisito y ofreciendo un servicio fantástico. Los espacios gastronómicos no solo deleitan con su elegancia, sino que también sorprenden con una amplia variedad de platos autóctonos e internacionales, brindando a los huéspedes una experiencia culinaria única que complementa a la perfección su estancia de lujo.

La atención personalizada del Shinta Mani Club se refleja también en las experiencias fuera del hotel. Organizando excursiones por la zona y visitas particulares a los templos de la región, el hotel se convierte en un guía perfecto para explorar la rica herencia cultural de Camboya. Desde los icónicos templos de Angkor hasta los rincones más pintorescos de Siem Reap, los huéspedes tienen la oportunidad de sumergirse en la historia y la belleza de la región, guiados por expertos locales. Esta combinación de lujo, servicio excepcional y exploración cultural convierte al Shinta Mani Club en un destino incomparable para aquellos que buscan una experiencia completa en Siem Reap.

NAYARA HOTEL, SPA & GARDENS, COSTA RICA

Mejores hoteles del Mundo

El segundo mejor hotel del mundo está en América Latina, más precisamente en Costa Rica. Además del spa, el visitante puede disfrutar del contacto con la naturaleza en los paseos por una reserva de más de 20 mil m2 al lado del hotel, como paseos a caballo, rutas de senderismo, tickets safari y otros.

El Nayara Hotel, Spa & Gardens en Costa Rica se distingue como el segundo mejor hotel del mundo y representa un tesoro ubicado en pleno corazón de América Latina. Más allá de su reconocimiento mundial, este rincón paradisíaco ofrece a los visitantes la oportunidad de sumergirse en la riqueza natural de Costa Rica. Situado en una reserva de más de 20 mil m2 adyacente al hotel, los huéspedes pueden disfrutar de una experiencia única al explorar la biodiversidad del entorno. Desde apacibles paseos a caballo hasta emocionantes rutas de senderismo, el Nayara Hotel brinda a sus visitantes la posibilidad de conectar con la naturaleza de manera auténtica y enriquecedora.

Además de su entorno natural impresionante, el hotel ofrece un spa de primera categoría que complementa a la perfección la experiencia de bienestar. Los huéspedes pueden sumergirse en tratamientos rejuvenecedores mientras disfrutan de la serenidad de la selva tropical circundante. Para aquellos en busca de emociones más salvajes, el Nayara Hotel también proporciona opciones como tickets safari, permitiendo a los visitantes explorar la fauna exuberante de Costa Rica en su hábitat natural. Esta combinación de lujo, contacto con la naturaleza y opciones de aventura posiciona al Nayara Hotel como un destino excepcional que encapsula la esencia única y diversa de América Latina.

GILI LANKANFUSHIL, ILHAS MALDIVAS

Mejores hoteles del Mundo

Ubicado en las Islas Maldivas, el Gili Lankanfushi, el mejor hotel del mundo, es un pedazo de paraíso en la tierra, o mejor, en el agua. Son bungalows en medio del Océano Índico, con aguas cristalinas alrededor, servicio de rey y culinaria única. Lugar perfecto para una luna de miel.

El Gili Lankanfushi en las Islas Maldivas no solo ostenta el título del mejor hotel del mundo, sino que también redefine la experiencia de lujo y privacidad. Situado en medio del Océano Índico, este paraíso terrenal se compone de bungalows que flotan sobre aguas cristalinas, creando un refugio idílico que combina la belleza natural del entorno con el confort exclusivo de un servicio de primera categoría. Estos bungalows ofrecen a los huéspedes la oportunidad de sumergirse en la serenidad del océano desde la privacidad de su propia villa, permitiendo un escape perfecto para una experiencia única de luna de miel.

La atención al detalle se refleja no solo en la ubicación única del Gili Lankanfushi, sino también en su propuesta culinaria excepcional. Con opciones gastronómicas que van desde cenas románticas en la playa hasta cenas privadas en la intimidad de la villa, el hotel ofrece una experiencia gastronómica que complementa la magnificencia del entorno. Los huéspedes pueden disfrutar de sabores exquisitos mientras se deleitan con vistas panorámicas al océano. Este equilibrio entre la naturaleza, el servicio de clase mundial y la cocina única hace del Gili Lankanfushi un destino incomparable, donde cada detalle está cuidadosamente diseñado para brindar una experiencia inolvidable de lujo en las Islas Maldivas.