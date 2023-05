Cómo comprar y usar BITCOIN para compras en Línea ◀︎ll

By

Cómo comprar y usar Bitcoin para compras en línea. Determinar si el valor de Bitcoin aumentará o disminuirá puede ser un reto. Es posible que no sepa si la aceptación y adopción de Bitcoin aumentará en el futuro, sin embargo, una cosa segura es que la popularidad de Bitcoin ha aumentado a lo largo de los años. Al mismo tiempo, varias personas han obtenido importantes ganancias de sus inversiones en Bitcoin. Plataformas como Immediate Connect el sitio oficial facilitan que las personas compren esta criptomoneda. Sin embargo, todavía es un desafío para algunas personas comprar y usar esta criptomoneda para compras en línea. Este artículo explica cómo comprar y usar Bitcoin para compras en línea.

Comprender Bitcoin primero

Bitcoin es una moneda virtual, electrónica o digital. Es una forma de dinero en internet, lo que significa que no existe el Bitcoin físico. Desde su introducción, esta moneda virtual ha experimentado importantes aumentos y caídas de valor. En general, las personas compran Bitcoin a un precio bajo y lo venden cuando aumenta el valor.

Si bien su valor ha aumentado significativamente, no es necesario ser millonario para comprar, usar o guardar Bitcoins. Puede comprar fracciones de esta criptomoneda y usarla como activo o para compras diarias. Hoy en día, varias tiendas locales y en línea aceptan pagos con Bitcoin. Como resultado, no tiene que enfrentar retos al usar criptomonedas.

Use una billetera de criptomonedas para tener Bitcoins

Satoshi Nakamoto pretendía que Bitcoin fuera completamente anónimo. Es por esto que, las personas deberían comprar o vender cosas y recibir pagos de Bitcoin sin revelar sus registros o información financieros, sin embargo, no es así como funciona esta criptomoneda para algunas personas. Una persona promedio requiere una billetera Bitcoin para comprar o vender esta criptomoneda.

Varias empresas ofrecen billeteras Bitcoin y el uso de estas billeteras requiere que las personas proporcionen datos personales a estas empresas, incluidos sus nombres y direcciones de correo electrónico. Además, deben vincular sus billeteras de criptomonedas a sus cuentas bancarias.

Una billetera de criptomonedas no tiene ningún tipo de garantía gubernamental. Por lo tanto, si el proveedor se declara en quiebra o pierde sus Bitcoins por robo, no tendrá garantías, por lo tanto, es posible que nunca recupere los fondos.

Comprar bitcoins

Comprar un solo Bitcoin puede ser costoso para algunas personas. Esta criptomoneda alcanzó su máximo histórico en 2021, vendiéndose a $68.000 por BTC. Sin embargo, no tiene que comprar un Bitcoin completo para usarlo. Al igual que usa una fracción de cinco centavos, centavos, cuartos o diez centavos, puede comprar y usar una fracción de BTC.

Satoshi es la fracción más pequeña de Bitcoin, la gente puede comprar y enviar una cien millonésima parte de BTC. Actualmente, varios intercambios de criptomonedas permiten a las personas comprar y usar Bitcoin. Estas plataformas le permitirán registrarse y comprar cualquier fracción de Bitcoin o una unidad completa.

Usted puede comprar Bitcoin localmente. Algunos sitios web permiten que las personas se reúnan públicamente e intercambien Bitcoin en persona. Si bien esto puede parecer extraño, no es diferente de una transacción en Craiglist. Sin embargo, tenga cuidado al usar este método para comprar Bitcoin. Asegúrese de que la persona que le está vendiendo Bitcoin tenga la cantidad que pagará antes de enviarle el dinero que tanto le costó ganar.

Pague las compras en línea con Bitcoin

Varios minoristas en línea aceptan pagos de Bitcoin por servicios y bienes. Por ejemplo, algunas tiendas como Shopify aceptan Bitcoin. Newegg y Overstock también son algunas de las marcas destacadas que aceptan pagos con Bitcoin. Por lo tanto, debe encontrar una tienda que acepte pagos en criptomonedas y utilícela para comprar si desea pagar con Bitcoin. La mayoría de las plataformas proporcionan la clave pública de su billetera de criptomonedas que utiliza para pagar los servicios o artículos. En consecuencia, no tendrá dificultades para completar la transacción.

Conclusiones

Bitcoin existe en línea, lo que significa que puede usarlo para pagar los servicios que compra a través de internet, sin embargo, no tiene regulaciones gubernamentales, lo que significa que puede venir acompañado con algunos riesgos que el dinero fiduciario puede no tener. No obstante, puede usarlo para realizar compras en línea buscando una tienda que acepte pagos con criptomonedas una vez que tenga Bitcoins en su billetera de criptomonedas.

