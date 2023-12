EN PIURA 12 MIL DETENCIONES REALIZÓ LA PNP: 530 BANDAS CRIMINALES

1 Vistas

Sullana, 6 de diciembre de 2023.-El jefe de la Macro Región Policial Piura, General Miguel Angel Cayetano Cuadros, durante la Sesión Solemne por el XXXV aniversario de la Policía Nacional, ofrecida por la municipalidad de Sullana; señaló que como institución encargada de cautelar la seguridad de la población, en lo que va del año se han realizado 12 mil detenciones, a nivel de la Región Piura. Para ello, han articulado con las autoridades de la región, municipalidad y gobierno regional con la finalidad de trabajar la parte preventiva y contar con la logística para afrontar la lucha contra la criminalidad.

En diálogo con nuestro medio, la autoridad policial dijo “Me siente bastante comprometido con el trabajo, desde mayo del presente año estoy encargado de la Macro Región Policial Piura, hoy que cumplimos 35 años, hemos reconocido a las autoridades que de manera abierta, limpia y voluntaria se han sumado para trabajar el aspecto preventivo, tanto de Piura como Sullana, a la coordinadora de las Juntas vecinales, que se convierten en nuestros ojos y oídos, a las unidades de investigación criminal, a la Dra. Gladys Péndola, presidenta de la Junta de Fiscales de Sullana, que es una fiscal muy proactiva”, refirió Cayetano Cuadros.

“Se han creado dos Unidades de Investigación, una en Piura, integrada por Inteligencia, Investigación y SUAT y el grupo GRECO, que lo anunció el ministro anterior, que son parte de la Dirección de Investigación Criminal de Lima, y uno de esos grupos está en Sullana, con competencia en toda la región Piura”.

Al ser consultado sobre el porqué no se siente la disminución de la delincuencia explicó “Es importante hacer una evaluación en general, porque siempre hacen una valoración con relación a la Policía, hay delincuencia, la delincuencia se incrementa y la policía qué hace. Sin embargo, la policía sigue trabajando, hay más detenidos pero hay más delincuencia. Hay más detenidos que el año pasado, hemos capturado 530 bandas criminales, en mayoría se les ha incautado armamento, 310 armas de fuego, que son utilizadas para asaltar”.

“Habría que preguntarse ¿de esas 12 mil capturas, han sido efectivas?, ¿nuestras normas, están adecuadas, existe un instrumento legal eficiente para luchar contra la criminalidad?, nos tenemos que hacer esa pregunta”.

“Que es necesario hacer una reevaluación, claro que es necesario, saber si las leyes están siendo efectivas, no se trata de despenalizar, se trata de darle seguridad al ciudadano; los derechos humanos no solo son para los criminales, también son para el ciudadano de a pie, también son para el policía, el policía necesita tener una norma que lo proteja cuando hace una debida actuación de intervención. Entonces, es preciso hacer una evaluación; porque en estadísticas la policía ha mejorado en producción, pero a veces el ciudadano no lo percibe; pues hagamos una evaluación global, no solo desde el punto de vista policial, sino con todos los involucrados, veamos la parte legal, brindando al policía un instrumento adecuado para que pueda tener un documento efectivo para la lucha contra la criminalidad”.

“No ha habido implementación logística por décadas, necesitamos invertir en seguridad, invertir en tecnología. Respecto a las sanciones en caso de policías infractores argumentó que “Se cumple la ley sin ningún miramiento, no hay espíritu de cuerpo, policía que comete un delito, tendrá que pagar por este. Estamos trabajando, no solo para una limpieza externa, sino también de manera interna para dar una mejor imagen a la ciudadanía”, concluyó la autoridad policial que participó en la celebración junto al alcalde de Sullana Ing. Marlem Mogollón Meca y otras autoridades.