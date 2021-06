Manténgase alejado o evite literalmente estas combinaciones explosivas, especialmente si estamos hablando de relaciones amorosas. ¿Puedes adivinar cuáles son los signos realmente incompatibles?

Así como hay signos con una mayor tendencia al éxito, que son especialmente buenos amigos e incluso besar mejor, también hay signos del Zodiaco menos compatibles. Es decir, grupos de personas que nunca deben, nunca, tratar de salir entre sí, advierte Brenna Lily, experto en horóscopo en Style Caster.

“Cuando uno piensa en la compatibilidad con los signos del Zodiaco, uno podría asumir que los signos “opuestos” (signos que están en lados opuestos en la rueda del Zodiaco) no se entienden entre sí”, dice. “Sin embargo, en el Zodiaco, los opuestos se atraen. Cangrejo y Capricornio o Tauro y Escorpio están “obligados” a llevarse bien, porque son compatibles en muchos aspectos y se completan entre sí. Por ejemplo, el cangrejo “suaviza los bordes duros de Capricornio, mientras que el Escorpio muestra al toro cómo entrar en contacto con su lado místico”, “Sagitario y Carneros se entienden bien porque ambos son signos de fuego, [naturalmente] motivados y efusivos”, escribe el experto, que deja la advertencia a al menos tres combinaciones de dúos que no deben relacionarse, al menos de una manera amorosa. “Los verdaderos problemas de incompatibilidad surgen cuando dos signos están en elementos diferentes pero no se oponen entre sí”, advierte.

Sagitario y Tauro son los dos signos más diferentes del Zodiaco, y no de una manera divertida o sexy. Mientras que los sagitarios son conocidos por su diversión y espíritu extrovertido, a los toros les encanta quedarse en casa e irse a la cama temprano. No los atraparás saliendo por la noche para una aventura de último minuto como lo haría un Sagitario. Es libertad versus individualidad.

Cáncer y Libra tampoco son signos compatibles. En las relaciones románticas, los cangrejos dan prioridad a las emociones y sentimientos por encima de la racionalidad. Por otro lado, las escalas quieren ser capaces de anticipar conversaciones difíciles y tener respuestas asertivas y correctas. Si los primeros se acercan espontáneamente a los segundos, lo más probable es que los asusten con exceso de espontaneidad y con toda seguridad serán rechazados. Es impulsividad versus indecisión.

Cuando hablamos de parejas que no paran de discutir porque ni una ni la otra terminan la conversación, probablemente estamos frente a un Géminis y un Capricornio. Los gemelos hablan y dicen exactamente lo que piensan de una persona, conocen todas sus debilidades, por lo que cuando estén listos para discutir, atacarán sin piedad. Ya Capricornio prefieren pensar en las cosas antes de decirlas y a menudo se enfurruñan. Son el tipo de persona que no dirá lo que está pensando hasta el límite de la discusión. Estas personalidades son incompatibles, por lo tanto. Es la manipulación y el don de la falacia versus la calma y el mal humor.